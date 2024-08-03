深圳到南沙20分鐘！與深中通道相連的南中高速萬頃沙支線即將通車

廣州市南沙區透露還有不到100天，南中高速萬頃沙支線將實現通車，南沙與深中通道將無縫連接，項目建成通車後南沙至中山城區的行車時間將縮短到15分鐘以內，至深圳的行車時間將縮短到20分鐘以內。



廣州南沙將通過南中高速萬頃沙支線這個「超級介面」連接深中通道，實現與珠江口東西兩岸的互聯互通，與深圳、中山在伶仃洋上「牽手」。



南中高速每3公里設1個互通樞紐：預計日均車流量達8萬輛

南中高速全長32.41公里，是南沙至中山高速公路的簡稱，由主線和萬頃沙支線組成。南中高速一共連接了9個互通樞紐，平均約3公里就有1個，能夠實現與其他高速、市政道路的銜接，預測開通後每日將達到8萬輛自然車流。

深中通道規劃之初，設計了5條方案路線，最終選定落腳在深圳、中山，並通過萬頃沙互通連結廣州南沙。（香港01 周智堅 攝）

南中高速項目總工程師介紹，南中高速按雙向6車道標準建設，應對開通後可能出現的大車流特殊事件，利用智慧擴容的技術手段，能夠在常規三車道的通行車道外面，動態使用滿足消防救援的硬路肩。

深中通道Y字型岔口，連接廣州南沙。（楊凱力攝）

南中高速配套工程提速在建

今年4月，南中高速主線已貫通，萬頃沙支線仍在完善一系列基礎服務設施。目前廣州南沙正爭取在萬頃沙支線通車前完成骨幹市政路網通行速度和容量的提升。

相關負責人表示，為快速接駁南沙城區與深中通道，南沙已啟動萬環西路、鳳凰大道、市南路（一期）三大快速化改造等多項市政工程，形成一條南沙自北向南的中軸快速大通道，實現南沙主城區與南中高速萬頃沙支線快速接駁。

廣州地鐵萬頃沙站，（視覺中國）

廣州地鐵萬頃沙站，（視覺中國）

其中，鳳凰大道快速化改造工程多個關鍵節點工程進展順利，市南大道跨線橋已通車，豐澤東—黃閣南路隧道已實現單洞雙向臨時通車，預計8月30日前通車，珠江大道隧道和靈新大道跨線橋預計8月30日通車。