深中通道︱私家車自燃起火　多部門協調半小時撲滅恢復通行

7月25日，有私家車在深中通道行駛期間自燃，深中通道迅速啟動「一路多方」聯動工作機制，半小時內撲滅火勢並處置現場，逐步恢復道路暢通。



微信公眾號@深中通道發布介紹，7月25日下午1時13分，深中通道監控員透過閉路電視巡查時，發現一輛私家車停靠在深圳往中山方向（西行方向）橋面的應急車道，車身冒煙，濃煙更逐漸變為明火。

私家車的車身冒煙，停靠在深中通道的應急車道。（微信公眾號＠深中通道發布）

監控員通過現場廣播及情報板提醒其他司機注意避讓。下午1時19分，路政員到場研判現場火勢情況，撤離人員並進行安全圍蔽。經了解，私家車上只有司機一人，未有其他乘客。交警、消防也相繼到場處置。

由於中午現場路面氣溫超過40°C，且伴有海風，火勢明顯增大，現場濃煙滾滾。為避免起火車輛爆炸，路政員相繼封閉第二、三、四車道，並協調消防車、拯救車、清障車等入場處置。

消防到場撲滅火勢。（微信公眾號＠深中通道發布）

下午1時33分，消防撲滅明火，現場無人員傷亡。在完成檢測、清障等後續工作後，現場恢復通行。

深中通道管理中心提醒，當前正值夏季高溫和暑期出行高峰，司機及旅客出行前請做好車輛檢查，及時排除安全隱患，車上常備滅火器等消防設備，以備不時之需。若車輛冒煙或有明火等現象時，應立即靠邊停車，局部起火時可先用滅火器撲滅；若火勢較大，應立即撤離到安全區域並報警求助。