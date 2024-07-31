深中通道｜開通首月車流量破300萬　帶動珠江口兩岸餐飲旅遊發展

全長24公里、連接深圳和中山的深中通道通車滿月，截至周三（7月31日）0時，深中通道車流量總數已超過300萬車次，日均車流量達到10萬車次。



深中通道通車滿月，車流量總數已超過300萬車次。（新華社）

據監控數據顯示，深中通道單小時最高峰超過8000車次，其中客車佔比約93%；工作日期間全線車流總體平穩有序，周末期間車流量增幅約30%，部分時段出現車流緩行現象。預計暑假結束，以及廣大群眾逐漸熟悉和適應深中通道通行線路後，車流會逐步回歸正常水平。

而從車流時段分析，車流高峰主要出現在上午11-12時，下午16-17時，日均車流量超10萬車次。有網民計算，深中通道全線通行費為66元（人民幣，下同）/標準車次，按目前日均車流量來計算，每日總通行費用或可達660萬元。

目前，深中通道承擔了跨珠江口總車流量的約四分之一。深中通道將深圳、中山納入「半小時生活交通圈」，計劃今年底南中高速南延線開通並接入深中通道後，南沙萬頃沙地區也將成為這一交通圈新成員。

深中大橋。（微信公眾號＠深中通道發布）

另據深圳交警數據顯示，珠江口西岸城市日均赴深車輛較開通前增長68.0%。7月前往鹽田、大鵬等深圳東部景區的珠江口西岸城市預約車輛按月增長74.0%。

值得一提的是，深中通道的通車還帶動珠江兩岸城市的餐飲、旅遊業發展。深圳的燒臘茶餐廳負責人介紹，「開通首周我們的燒臘、菠蘿油、燒鵝的外賣銷量增速翻倍。堂食也很火爆，沒想到深中通道來了那麽多人，超出預期。」

日前，深圳、中山兩地聯合發布3條深中特色路線，7條暑期研學線路，「打卡深中通道」成為暑期大灣區旅遊市場的熱門。