潘展樂20歲生日再破紀錄奪冠　中國游泳隊收穫巴黎奧運第二面金牌

當地時間周日（8月4日），巴黎奧運男子4X100米混合泳接力決賽，中國隊派出徐嘉余、覃海洋、孫佳俊及潘展樂出戰，早前已打破100米自由泳世界紀錄的「中國飛魚」潘展樂，在比賽中以45.92秒完成最後一棒，關鍵時刻超越美國隊，助中國游泳隊在今屆奧運獲得第二面金牌。值得一提的是，這一天亦正是潘展樂20歲的生日，不少網民都稱「這是最好的生日禮物」。



巴黎奧運男子4X100米混合泳接力決賽，中國隊奪得金牌。（央視）

中國隊派出徐嘉余、覃海洋、孫佳俊及潘展樂出戰。（央視）

巴黎奧運男子4X100米混合泳接力決賽，中國隊奪得金牌。（人民日報）

中國隊派出徐嘉余、覃海洋、孫佳俊及潘展樂出戰。（央視）

比賽當日是潘展樂20歲生日。（央視）

巴黎奧運男子4X100米混合泳接力決賽，中國隊以3分27秒46的成績獲得冠軍。個人成績方面，徐嘉余52秒37、覃海洋57秒98、孫佳俊51秒19，最後一棒的潘展樂游出45秒92的成績，再次突破自己幾日前創造的世界紀錄，亦助力中國隊成功逆轉，打破美國隊在該項目上長達40年的壟斷。

公開資料顯示，潘展樂2004年8月4日出生於浙江省溫州市。比賽當日亦正是潘展樂20歲的生日，他在出征巴黎奧運前就說，「爭取在20歲生日那個混接決賽接棒游進46秒」，如今可謂成功實現生日願望。

比賽過後，話題「祝潘展樂生日快樂」、「潘展樂驚天逆轉」等登上微博熱搜，引發網民熱議：

「生日最大，對手拿下。」

「潘展樂給了自己最好的生日禮物。」

「神一般的存在，恭喜中國游泳隊。」

「20歲生日快樂！恭喜你也『奔三』啦！」

「潘展樂在最後一棒的自由泳，實現了他的諾言！遊出了45秒92的成績，打破了46秒的記錄，小潘生日快樂！20歲的生日一定很難忘。」



中國游泳隊收穫巴黎奧運第二面金牌。（路透社）