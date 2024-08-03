潘展樂奪金引西方雜音　國際奧委會：中國游泳隊今年已藥檢600次

「中國飛魚」潘展樂在巴黎奧運男子100米自由泳決賽中，打破世界紀錄奪得金牌。隨後引起美西方個別人士因羨生妒，發出雜音。對此，國際奧委會回應指，中國游泳隊今年已藥檢600多次。



潘展樂在巴黎奧運男子100米自由泳決賽中，打破世界紀錄奪得金牌。（微博@潘展樂）

潘展樂在男子100米自由泳展示超強實力。（路透社）

潘展樂。(路透社)

當地時間周五（8月2日），國際奧委會發言人馬克·亞當斯記者會上表示，中國游泳隊是巴黎奧運會上接受興奮劑檢測最多的隊伍。自1月至今，中國游泳隊已接受600多次測試，「所以他們經受了全面的檢測」。

另據新華社報道，自今年4月開始，美國反興奮劑中心和部分外國媒體針對23名中國游泳運動員在2021年的食品污染事件發表了多篇出於政治意圖的不實報道，並試圖挑戰世界反興奮劑機構（WADA）的檢測體系。《紐約時報》近期又以偏概全地炒作了2022年中國選手美雄酮陽性事件，意圖再次煽動對中國運動員的不滿情緒。

張雨霏。（Getty Images）

張雨霏最終在巴黎奧運女子200蝶摘銅。（Getty Images）

即使遭生理期及生病夾擊，張雨霏還是堅持出戰。（Getty Images）

報道稱，外媒的錯誤報道為正在參加奧運會的中國游泳隊製造了較大的場外不利因素，這直接反映在中國運動員接受的高頻檢測。自2024年1月1日至巴黎奧運會前夕，中國游泳隊平均每人接受反興奮劑組織檢測21次，這一數字遠高於美國隊的人均僅6次和澳大利亞隊的人均僅4次。

據此前報道，早前有澳洲記者在賽後訪問「中國蝶后」張雨霏，並暗指潘展樂是否使用禁藥，張雨霏則霸氣回應，「為什麼中國運動員游這麼快的時候要被質疑，那在此之前菲比斯（Michael Phelps）拿到七塊金牌、八塊金牌的時候為什麼沒有人敢去質疑？」