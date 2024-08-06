美國奧運田徑選手類固醇陽性　中國反興奮劑中心批美方雙重標準

中美雙方在運動禁藥方面的爭議持續，中國反興奮劑中心繼早前批評《紐約時報》的報道影響中國運動員心理並削弱其競技能力，6日（周二）再發布關於美國奧運田徑選手奈頓（Erriyon Knighton）類固醇陽性的聲明，指責美國反興奮劑機構（USADA）「雙重標準」，並執迷於「越界管轄」。



世界反禁藥組織（WADA）今年4月確認2021年東京奧運前發現23中國泳手被驗出藥驗呈陽性反應，事件引發全球熱論。（Getty Images）

中國反興奮劑中心的聲明指，作為美國奧運田徑代表隊的選手，奈頓在今年3月26日的興奮劑賽外檢查中被查出呈類固醇（群勃龍）陽性。但美國反興奮劑機構（USADA）在巴黎奧運會國內預選賽開始前突然作出決定，宣稱奈頓的陽性結果是由運動員食用了受污染的肉類引起的，決定不對其實施禁賽處罰，並允許他最終代表美國參加巴黎奧運會。

美國奧運選手奈頓（Erriyon Knighton）。（路透社）

聲明指，USADA在面對中國游泳運動員興奮劑污染事件時，卻表現出典型的「雙重標準」：一方面極力為本國運動員開脫，但另一方面卻漠視世界反興奮劑機構（WADA）多次解釋與瑞士獨立檢察官報告，指責中國反興奮劑中心和WADA一起「掩蓋真相」，要求對中國運動員實施制裁。

聲明又指，USADA對自身長久以來的反興奮劑「陋習」視而不見，反而執迷於「越界管轄」，要求對其他國家實施制裁，妄圖通過指責、打擊中國及其他國家以轉移其國內反興奮劑工作中存在的嚴重缺陷，這是赤裸裸的政治操弄和虛偽雙標。

聲明指，自今年4月以來，美國國會、反興奮劑機構、媒體在中國游泳運動員食品污染案件上故意選擇性失明失聰，企圖通過捏造構陷混淆是非，讓國際社會與民眾產生錯誤認知，並借此將反興奮劑問題政治化，鼓動美國司法部和聯邦調查局動用國內司法和政治手段進行調查，發起對該事件的「長臂管轄」。如此不顧吃相的惡劣行徑，不僅是徹頭徹尾的「雙重標準」，還是對「公平公正」理念的肆意踐踏。