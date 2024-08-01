中國反興奮劑中心抨擊《紐時》違禁品報道影響中國運動員心理

美國《紐約時報》7月30日報道，兩名中國游泳運動員的違禁品檢測結果呈陽性，但針對他們的臨時禁賽令已被解除。中國反興奮劑中心回應時批評《紐約時報》要影響中國運動員心理並削弱其競技能力。



據《路透社》報道，《紐約時報》在報道中稱，這兩名運動員在2022年進行的類固醇（美雄酮）檢測呈陽性，但在陽性檢測結果被歸咎於受汙染的食品後，禁賽令被解除，而其中一名運動員正參加巴黎奧運會。

中國反興奮劑中心7月31日發表聲明指這份報道不實，並說該報再次對相關案件進行歪曲解讀和斷章取義。

世界反禁藥組織（WADA）今年4月確認2021年東京奧運前發現23中國泳手被驗出藥驗呈陽性反應，事件引發全球熱論。（Getty Images）

據《央視新聞》報道，中心在聲明中說，在2022年10月6日，中國反興奮劑中心實施的賽外興奮劑檢查中，兩名中國游泳運動員的樣本尿樣檢測結果呈極低濃度的美雄酮代謝物陽性，並稱證據表明，這兩名運動員美雄酮代謝物陽性是他們在外出就餐時，在完全不知情的情況下攝入了受到美雄酮汙染的肉食品導致。

聲明稱，依照《反興奮劑規則》和《世界反興奮劑條例》的有關規定，中國反興奮劑中心判定：所涉運動員在此案件中均無過錯或疏忽，決定不再對其提起興奮劑違規的指控。相關案件的處理決定也及時通報了世界反興奮劑機構（WADA）和世界泳聯，並得到了他們的認可。

中心說：「肉食品中的興奮劑汙染問題是在全球範圍內普遍存在的問題，類似的汙染案件在許多國家和地區都會發生。中國反興奮劑中心在處理肉食品汙染案件時，嚴格依照WADA發佈的標準和指南要求開展工作，確保案件的證據客觀、真實、充分、可信。」

中國反興奮劑中心批評《紐約時報》執意將興奮劑問題政治化、工具化，並針對全球普遍存在的肉食品興奮劑汙染問題頻繁炒作，其主要目的就是擾亂巴黎奧運會游泳比賽的秩序，影響中國運動員心理並削弱其競技能力，「這是極不公平、不道德的。該媒體發布的不實報道誤導了公眾對反興奮劑工作的認知，嚴重損害了世界游泳運動員對巴黎奧運會乾淨泳池的信心。對此我們表示強烈譴責和堅決反對。」

中心也在聲明中提及美國田徑運動員奈頓（Erriyon Knighton）興奮劑檢測結果呈類固醇（群勃龍）陽性的案件。

《路透社》報道，奈頓今年較早前進行針對違禁物質群勃龍的檢測結果呈陽性，但在仲裁員認定這可能是跟受汙染的肉類有關後，奈頓未被禁賽，並將參加巴黎奧運會。

中國反興奮劑中心說：「相關研究表明，群勃龍是一種蛋白同化製劑，具有極強的提升力量和爆發力的作用，並不是常見的汙染物質。」

在巴黎奧運會開幕前，中美兩國輿論圍繞中國游泳隊興奮劑風波隔空交鋒。中國輿論稱中國選手接受興奮劑檢測最為嚴格，美國輿論關注巴黎奧運會可能蒙上興奮劑陰影。

世界游泳聯合會的最新數據顯示，陷入興奮劑檢測風波的中國游泳隊，今年以來人均接受興奮劑檢測次數最多，達到了21次。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

