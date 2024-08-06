內地首次！空姐不需再穿高踭鞋　湖南航空為員工減負：全程平底鞋

湖南航空上周四（8月1日）起，正式取消空姐着高踭鞋執行航班的規定，並稱可全程着平底鞋，旨在為員工減負。相關消息隨即引發社會關注，據了解，這亦是內地首間推出該規定的航空公司。



湖南航空正式取消空姐着高踭鞋執行航班的規定。（都市快報）

據《都市快報》報道，上述消息最早由湖南航空客艙服務部發出，相關人士介紹，規定落實後，員工航班全程不用再穿高踭鞋，包括進退場、上下客梯，走廊橋。

上述人士續指，以前空姐上班要帶兩對鞋，一對高踭、一對平底，「上下客梯、過廊橋、還有上機，都需要換鞋。除了飛機上工作時穿平底鞋，其他時間都需要穿高踭鞋。」

相關人士介紹，以前空姐上班要帶兩對鞋。（都市快報）

但自8月1日起，空姐在整個值飛過程中不再需要換鞋，「這項制度推出後，空乘人員的反應，全是開心。這項新政策對於大家是利好，也屬於減負，員工評論還是很正向的。」

此舉隨即引發不少關注：

「從安全角度來講，平底鞋更好。」

「不僅僅是一雙鞋的問題，背後體現的是否以人為本的公司制度。」

「作為一名醫生，支持全面取消高跟鞋，女性高跟鞋是很反人體工學，對女性足部及踝關節傷害很大。」

「長褲平底鞋才是工作着裝。高跟鞋短裙是以前美國人的習慣，除了取悅男性真沒意義！」

「這條規定也能看出來，航司領導管理還是有水平的。高跟鞋絲襪在安全方面就有風險隱患，純粹為了觀感而已。」



有空姐曬出自己工作穿的高踭鞋，鞋底滿是工作久站後印出的腳趾印。（都市快報）

湖南航空成立於2014年4月16日，2016年5月21日首飛。（都市快報）

對此，亦有內地民航人士評論，「全國60多間運輸航司中，湖南航空的規模算不上大，前世今生也充滿不少坎坷。但他們企業改革發展越來越游刃有餘，許多做法在全行業敢為人先，令人印象深刻。」

公開資料顯示，湖南航空成立於2014年4月16日，2016年5月21日首飛，主要從事國內航空客貨運輸業務，主運營基地為長沙黃花國際機場，並在昆明、無錫設有運營基地。截止2024年5月21日，開航8年來，湖南航空累計安全飛行213205.48小時、總運輸起落架次88812架次、總運送旅客1207.64萬人次。