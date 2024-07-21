帶手榴彈登機？台男向空姐講笑被捕 累全機人重新安檢延誤2小時
撰文：盛昀
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台媒《聯合報》報道，今日（21日）早晨，高雄小港機場一架飛往沖繩的航班登機時，一名56歲男子開玩笑稱自己帶了手榴彈，導致航班延誤2小時起飛。
據《聯合報》報道，高雄小港機場今（21）早一架虎航航班搭載近180名旅客，預定於上午9時45分許飛往沖繩，卻在登機時傳出有乘客攜帶爆裂物。
登機時空姐提醒若行李中有攜帶超過100cc的液體，必須拿出，不可放在行李內，但一名中年男子卻在此時向空姐開玩笑稱「沒水，但有手榴彈」，乘客家屬連忙解釋指：「他開玩笑的！他開玩笑的！我罵過他了。」不過空姐依然馬上向上呈報。
台灣航警局指，接獲該班機報案後，經由航空公司評估研判「有飛安疑慮」，警方立即進行航機爆裂物緊急應變處理，除將年約56歲的沈男逮捕帶下機調查外，又另請旅客及機組人員下機重新安檢、安檢人員上機執行清艙檢查以及托運行李卸下重新安檢。
航警指出，事後證實為虛驚一場，原班機延誤2小時，除沈男外，旅客已於重新登機，班機已經順利飛往沖繩。警詢後，沈男被依違反民用航空法移送高雄地檢署偵辦。
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