唐山打人｜民警舉報遭違規審訊孭鑊：拒念稿遭領導威脅　官方否認

2022年6月發生的河北唐山打人案轟動全國，事件餘波未了，其中一名出警基層民警5日（周一）在網上實名舉報，稱自己在案件中被違規審訊「背黑鍋」，但當地官方發布通報反駁稱，相關舉報內容均不屬實。



涉事民警陳志偉上傳影片，實名舉報唐山市曹妃甸區辦案人員違規審訊自己，只為讓自己背黑鍋。（影片截圖）

涉事民警陳志偉上傳影片，實名舉報唐山市曹妃甸區辦案人員違規審訊自己，只為讓自己背黑鍋。（影片截圖）

2022年6月10日凌晨，一名男子在唐山一家燒烤店酒後搭訕鄰桌女子被拒，和多名男子毆打該女子及同行夥伴。事件中當地警方被指接報後到場嚴重耽誤、辦案消極，引發地方腐敗和「保護傘」問題的質疑。隨後，唐山官方通報對8名公職人員採取留置措施，指這8人涉嫌違紀違法、濫用職權等。

其中一名涉事民警唐山公安局路北分局機場路派出所前民警陳志偉上傳影片，實名舉報唐山市曹妃甸區辦案人員違規審訊自己，只為讓自己背黑鍋。陳志偉在影片中出示自己的身份證和原警官證，並表示自己是從異省外地進行舉報。

陳志偉說，當天打人案件發生時，自己根本不是負責出警的民警。他是在凌晨3時才被臨時要求出警，並在10餘分鐘抵達現場。

他說，在接受採訪時，他當著唐山市多個部門十幾名工作人員的面如實說了出警用時10餘分鐘，並拒絕念新聞稿上所說的出警「5分鐘到現場」，但被現場的市級領導拍桌子、嚴厲命令、威脅「趕緊照著稿子念」。

後來他被當地官方採取留置措施時，陳志偉指控，自己遭到唐山市曹妃甸區辦案人員的違規審訊，以獲得非法筆錄，掩蓋事件真相，「最終，為了讓作為基層民警的我背黑鍋，對我進行迫害，羅織罪名，強行定罪」。

陳志偉指，從2022年9月初被扣押，到去年7月被釋放時，他曾多次向組織內、法院、檢察院等部門申訴案件存在的問題，卻均無下文。

官方通報：舉報均不屬實

對此，唐山官方6日發佈情況通報稱，唐山市紀委、市公安局、市檢察院、市法院等部門星期一成立工作組對陳志偉反映的問題進行核查。

通報稱，工作組通過調閱卷宗、查看留置訊問錄像、核對筆錄、查閱陳志偉本人懺悔書、與有關人員談話等方式進行核查，證實陳志偉反映的問題均不屬實。關於陳志偉反映實際出警時間為10餘分鐘，被有關領導要求念稿「出警5分鐘」問題，經核查，這是陳志偉在採訪前與處警人員商議隱瞞後對外公布，已依法處理。

通報還指，陳志偉在辦理燒烤店打人案件過程中未按照辦案規定處警執法，且在醫院發現主犯陳繼志後，故意不履行應當履行的職責，放任陳繼志離開，構成濫用職權罪，被判處有期徒刑一年一個月，判決後其未提出上訴。