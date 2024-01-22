唐山打人｜幕後保護傘、唐山市公安局原黨委員馬愛軍獲刑12年

2022年6月，河北唐山打人案轟動全國。同年8月，河北省紀委監委亦就唐山打人事件，對15名相關公職人員立案調查，其中8人被留置。

今年1月21日，在廊坊市廣陽區第六屆人民代表大會第四次會議通報稱，對「唐山燒烤店打人案」保護傘馬愛軍判處12年有期徒刑，並處罰金70萬人民幣。



據《新京報》報道，1月21日，廊坊市廣陽區人民法院代院長王沛恆作出工作報告，提到，2023年常態化掃黑除惡，全面宣導、認真實施《反組織犯罪法》，審結涉惡案件3件8人。對「唐山燒烤店打人案」保護傘、唐山市公安局原黨委委員、路北分局原局長馬愛軍，以徇私枉法罪、受賄罪決定執行有期徒刑12年，並處罰金人民幣70萬元。

唐山燒烤店事件疑因搭訕未果，多男圍毆女事主。（微博）

2022年6月10日晚，唐山一間燒烤店發生惡意傷人案件，有男食客酒後搭訕遭拒後，竟夥同朋友當場圍毆兩名女子。事件引起全國震怒，6月11日晚，陳繼志等9名涉案疑犯被拘捕歸案。8月26日，檢察機關依法起訴陳繼志等28人，認定唐山燒烤店打人案涉嫌尋釁滋事犯罪。

同年8月，河北省紀委監委亦就唐山打人事件，對15名相關人員立案調查，其中8人被留置。分別是唐山市路北區政府黨組成員、副區長，市公安局路北分局黨委書記、局長馬愛軍，唐山市公安局路北分局機場路派出所所長胡斌，長虹道警務站副站長韓志勇，機場路派出所民警陳志偉，光明里派出所原所長范立峰，光明里派出所副所長王洪偉，喬屯派出所副所長王志鵬，唐山市公安局交警支隊四級警長安迪。