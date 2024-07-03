唐山打人案2年後官方持續掃黑：今年處分2116人，縣處級幹部90人

河北《唐山勞動日報》7月2日刊發文章《我市不斷拓展反腐敗鬥爭深度廣度》。文章披露，今年以來，唐山各級紀檢監察機關已立案2189件，處分2116人，其中縣處級幹部90人；共留置95人，移送檢察機關28人；查處「四風」問題350個，處理處分424人。



2022年6月10日晚，唐山一間燒烤店發生惡意傷人案件，有男食客酒後搭訕遭拒後，竟夥同朋友當場圍毆兩名女子。事件引起全國震怒，受案件影響，唐山的「全國文明城市」資格被取消，唐山也展開大型掃黑除惡行動。

2022年以來，全市共立案7118件，處分6235人，其中縣處級幹部182人；共留置209人，移送檢察機關120人；共查處「四風」問題848個，處理處分1053人。

目前，正依規依紀對市中級人民法院原副院長白越冉、陳永禮，市人民檢察院原副縣級檢察員常彪等政法幹部涉嫌嚴重違紀違法問題進行審查調查。這也首次披露白越冉、陳永禮、常彪等政法幹部被查。

唐山燒烤店騷擾並毆打女性事件引發全國轟動。（微博）

今年以來，各級紀檢監察機關堅持雖小必治、雖難必辦、雖往必查、雖遠必追、雖親必究，聚焦用人、反腐、掃黑、治亂，深入開展政法、礦產資源、工程建設等領域腐敗問題專項整治，已立案2189件，處分2116人，其中縣處級幹部90人；共留置95人，移送檢察機關28人；查處「四風」問題350個，處理處分424人。目前，正依規依紀對市中級人民法院原副院長白越冉、陳永禮，市人民檢察院原副縣級檢察員常彪等政法幹部涉嫌嚴重違紀違法問題進行審查調查。

查礦業貪腐 唐山3個多月8幹部落馬

據了解，河北省紀委監委自4月以來已通報8名省管幹部遭調查的消息，而這8名落馬的官員都與唐山市有關，被查的部分官員曾在礦產資源豐富的遷西縣任職。

「9·2」重大透水事故造成14人死亡。(微博)

唐山官方稱，將緊盯礦山領域腐敗問題，深挖徹查遵化市馬蘭峪日強鐵選廠違法佔地、非法採礦問題，遵化市及唐山市相關部門共44名黨員幹部、公職人員被追責問責，8人被移送檢察機關依法審查起訴；對遷西縣桃樹峪鐵礦「9·2」重大透水事故相關人員嚴肅追責問責，共50人受到處分處理，8人被移送檢察機關依法審查起訴。

據了解，「9·2」重大透水事故是河北省唐山市遷西縣太平寨鎮桃樹峪鐵礦2022年9月發生一宗滲水事故，當局起初謊稱僅2人被困，時隔半個月始稱事故造成14人死亡、1人失蹤。近日河北省應急管理廳官網公布了這宗事故的調查報告，揭露謊報情況，顯示遷西縣委、縣政府官員，竟曾藏匿遇難人員遺體，並將12具遺體轉移。

唐山鐵礦14死事故 縣領導謊報僅2人被困 被揭藏匿轉移12具屍體

遷西縣位於河北省東部，是唐山市唯一純山區縣，該縣長期以礦產資源豐富聞名，全縣目前已發現固體礦產資源約有11種。

近日，河北省十屆省委啟動礦產資源領域專項巡視，共派出9個專項巡視組，針對省自然資源廳黨組和石家莊、唐山、張家口、秦皇島等8個有固體礦山的設區市開展專項巡視，將聚焦在不正之風、腐敗問題等。

河北唐山遭到調查的8名幹部為，唐山市副市長李建忠；唐山市人大常委會副主任、遷西縣委書記李貴富；唐山市人大常委會原主任郭彥洪；唐山市人大常委會黨組書記、主任楊潔；河北省發展和改革委員會黨組成員、副主任韓國強；唐山師範學院黨委原書記孫貴石；唐山市副市長郝志軍；唐山市委常委、曹妃甸區委書記侯旭。