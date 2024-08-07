蘋果欲堵小遊戲與短劇支付漏洞　傳施壓微信、抖音徵30%｢蘋果稅｣

蘋果公司近日被曝考慮對中國科技巨頭騰訊和字節跳動旗下的微信和抖音平台徵收「蘋果稅」，引發了廣泛關注和討論。據悉，蘋果正在施壓這兩家公司，要求堵住應用程序中的支付漏洞，防止用戶繞過蘋果應用商店內的支付系統，逃避通常30%的抽傭費用。



消息人士透露，蘋果此舉主要針對日益蓬勃的小遊戲市場和短劇業務。這些業務近年來在微信和抖音平台上快速發展，但也存在開發者利用漏洞避開蘋果支付系統的情況。用戶可以透過遊戲內的客服中心或其他入口，進行外部支付，從而不受蘋果30%分成的限制。這種做法已經成為業內的常見現象，使蘋果難以從中獲取應有的收入。

2023年抖音微短劇市場規模已高達373.9億元人民幣，更預計2027年會衝破1000億人民幣關口！（視覺中國）

根據《彭博社》報道，蘋果早於今年5月向騰訊發出警告，要求其取消開發者和用戶繞過蘋果生態系統的能力，否則將停止對微信的更新支援。6月，抖音也收到了相似的警告。蘋果強調，根據其指導方針，所有數字商品的銷售都必須通過蘋果的支付系統進行，否則應用程序可能面臨更新被拒的風險。

蘋果的這一舉措被認為是應對其在大中華區營收下滑壓力的手段。數據顯示，蘋果第三財季在大中華區的營收下降了6.5%，僅達147.3億美元，未達市場預期的152.6億美元。與此同時，小遊戲市場卻迅速增長，預計2024年市場規模將超過人民幣600億元。2023年，小程序遊戲的市場收入已經達到人民幣200億元，年增長300%。

蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）在近日訪華期間表示將繼續投資中國巿場。圖為他在2024年3月24日北京舉行的中國發展高層論壇 (CDF) 上演說。（Reuters）

蘋果公司目前在全球範圍內正面臨反壟斷調查。歐盟於今年3月對其處以18.4億歐元的罰款，指控蘋果濫用其在音樂流媒體應用分發市場的主導地位。同時，蘋果也宣布將在歐盟境內實行新的「蘋果稅」政策，抽傭從原來的30%和15%下調至17%和10%。此外，美國司法部也於今年3月對蘋果發起反壟斷訴訟，指控其壟斷行為損害了消費者、開發者和競爭對手企業的利益。

對於蘋果的壓力，騰訊和字節跳動目前尚未作出回應。業內人士認為，蘋果此舉主要是為了緩解其在中國市場的營收壓力，特別是在小遊戲和短劇業務飛速增長的情況下。心動網路CEO黃一孟在社交平台上評論道：「蘋果雖然還不敢直接下架微信抖音，但可以卡著新版本更新不給過審，這就是封閉平台的壞處。只要不給用戶自由安裝軟件的權利，平台就永遠可以透過卡App勒索收稅，今天可以要30%，明天就可以要50%，一切都由平台說了算。」