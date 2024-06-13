勝出1%　華為鴻蒙系統在中國市佔率首度超越蘋果 iOS

市調機構Counterpoint公布數據顯示，華為鴻蒙作業系統今年第1季在中國市場佔有率達到17%位居第二名，並首次超過蘋果iOS的16%，主要原因是蘋果手機銷量衰退及華為手機熱賣。



華為鴻蒙系統在中國市場與蘋果 iOS 長期競爭，華為今年第1季以逐步增長的速度超越競爭對手。Counterpoint 最近發布的一份報告顯示，在此消彼長的結果下，華為鴻蒙在中國大陸市佔率首度超過蘋果iOS。

報告顯示，與去年第4季相比，鴻蒙系統的中國市場佔有率增加 1%。《世界新聞網》評價，雖然看起來數字不大，但這是一個了不起的增長，也預示著華為未來將取得更多成就。

2019年8月9日，華為常務董事余承東在深圳正式宣布鴻蒙智能操作系統問世。（華為官網）

早在今年4月，內媒《快科技》即曾報道，「在華為內部，16%的市佔率被認為是一道『生死』」，同時，華為官方統計，截至今年3月底，已有超4000個應用加入鴻蒙生態，「短短兩個月時間增長幅度達20倍」，華為官方將其視為一個里程碑。

對比之下，蘋果 iOS 在今年第1季中國智能手機作業系統市場中下降4個百分點來到16%，市佔率最高的則是Android的68%，提高了4%。對於華為鴻蒙系統首次在中國市場超越蘋果 iOS，Counterpoint 強調，這種轉變是由於中國消費者大力支持本土產品。

《世界新聞網》報道分析，由於 5G 網絡的支持，鴻蒙系統的適配率從 2023年首季的 9% 躍升至今年今年首季的50%。隨著華為繼續專注於供應鏈問題，未來的市場條件可能會變得更加有利。若從全球市場佔有率來看，鴻蒙系統在中國和全球市場的表現都相當不錯，而蘋果 iOS 系統由於新功能，尤其是 AI 功能的缺失，在全球範圍的表現明顯下滑。

具體來看，鴻蒙系統在全球的市佔率從去年首季的2%翻了一倍，達到 4%。反觀蘋果iOS從去年同期的20%下降為19%，但蘋果在海外市場短期內還不會受到華為的威脅。