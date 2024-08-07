全紅嬋2屆奧運收獲3面金牌 世界泳聯盛讚「女王」：不會被擊敗
撰文：孫聖然
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巴黎奧運女子10米台跳水決賽中，中國選手全紅嬋再次上演「水花消失術」，以425.60分的成績奪得金牌，成功衛冕。世界泳聯賽後更在社交平台發文盛讚，「女王是不會被擊敗的！」
全紅嬋以17歲131天的年紀，一舉打破伏明霞此前17歲350天的紀錄，成為中國奧運歷史上最年輕的三金王。此外，上一個在女子10米台跳水實現蟬聯冠軍的，是全紅嬋的教練陳若琳。
東京奧運上，年僅14歲的全紅嬋以五跳三個滿分、總分466.2分的成績，創女子10米台歷史最高分紀錄並奪得金牌；而巴黎奧運上，全紅嬋的第一跳就得到了滿分，為順利衛冕奠定了基礎。
雖然最終成功奪得金牌，但全紅嬋就在賽後表示，「除了第一跳，其他的都沒跳好，還可以跳得更好。」
值得一提的是，全紅嬋的優秀表現還引來世界泳聯的盛讚，世界泳聯在社交平台發文稱，「女王是不會被擊敗的！你17歲時在做什麽？全紅嬋已經衛冕奧運會冠軍了！」
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