全紅嬋只給自己打50分 否認是天才少女：這些都是練的｜巴黎奧運
撰文：朱加樟
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在6日舉行的巴黎奧運會跳水女子10米台決賽上，中國選手全紅嬋奪得金牌，成功衛冕。全紅嬋在兩屆奧運已累積3面金牌，一舉打破了伏明霞的紀錄，以17歲131天成為中國奧運歷史上最年輕的三金王。
全紅嬋賽後接受內媒採訪時表示，只給自己打了50分，「除了第一跳，後面都還不夠完美」，又否認自己是「天才少女」。
在決賽中，全紅嬋第一跳絲滑入水，全部裁判都給出10分，此後又一路領先奪得冠軍。 比賽結束後，全紅嬋與教練陳若琳擁抱在一起，激動落淚。
全紅嬋接受《新京報》採訪時稱，「我覺得獲得了10分很不可思議。首先還是把自己的動作跳好吧，也不能去想太多」。不過她這天又只給自己打了50分，「除了第一跳，後面都還不夠完美」。
全紅嬋形容，「（東京奧運會後）這三年挺不容易的。最困難的是改動作，還有體重方面。因為體重重了，然後動作也要一直去改變。在這期間，陳練（陳若琳）也是一直在幫助我們，一直在鼓勵。有時在她講的時候，自己沒有在意某些東西，然後就越來越差，後面覺得必須得去認真對待，慢慢配合」。
全紅嬋成名後一直被稱作「天才少女」，但她卻說：「我不是你們說的天才少女，這些都是練的，一遍一遍地去練，在這期間很辛苦。這三年裡，有自己的辛苦、淚水，也有開心的時候。拿到這枚金牌很不容易。」
雖然背負盛名，但全紅嬋表示自己並沒有太大壓力，「因為後面還有她（陳芋汐），哪怕我跳不好，有她在後面扛，我就把自己做好，沒想其他的」。
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