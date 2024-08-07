巴黎奧運｜全紅嬋破伏明霞紀錄　膺中國最年輕奧運三金王

巴黎奧運會跳水女子10米台決賽，中國選手全紅嬋奪得金牌，成功衛冕，為中國代表團取得本屆奧運會的第22枚金牌。全紅嬋在兩屆奧運已累積3面金牌，一舉打破了伏明霞的紀錄，以17歲131天成為中國奧運歷史上最年輕的三金王。全紅嬋賽後稱，粉絲加油聲令她有點緊張，幸好未造成大影響。



金紅嬋在贏得女子10米高台金牌後落淚。（Reuters）

在決賽中，全紅嬋第一跳絲滑入水，全部在位裁判都給出10分，此後又一路領先奪得冠軍。 比賽結束後，全紅嬋與教練陳若琳擁抱在一起，激動落淚。

全紅嬋賽後稱，很開心能夠拿下這枚金牌，這期間訓練很辛苦，但也有開心的時候，過去三年動作變化挺大，改的時候很辛苦，拿下這枚金牌後只想回家。17歲的全紅嬋成為繼伏明霞、陳若琳後，又一位至少兩次在奧運跳水女子10米台奪冠的中國選手。

2024年8月6日，巴黎奧運舉行女子10米高台跳水決賽。全紅嬋繼東京奧運後，再次戰勝隊友陳芋汐，成功衛冕。（路透社）

當被問及第一時間將同誰分享喜訊時，全紅嬋稱：「第一條消息我發給了『熊姐』陳藝文。當然我的家人肯定也在電視前給我加油，他們很辛苦，我很感謝他們。」

在決賽賽場上，粉絲為全紅嬋加油的聲音非常大，尤其第一跳拿滿分後。全紅嬋第二跳站上跳台時，現場再響起熱烈的加油聲。全紅嬋透露，其實這會讓自己有點緊張，「其實每次比賽的時候，都特別想讓觀眾和粉絲在我跳之前不要喊，讓我好好想想自己的動作，跳前他們一喊，就會打亂我的思路和節奏，不過好在後面調回來了。」

陳芋汐和全紅嬋相擁一幕令人動容。（路透社）

自東京奧運以來，全紅嬋與陳芋汐便成了中國大陸跳水界的雙子星。兩人在單人項目中互有勝負，而自2022年世錦賽首次搭檔亮相後，兩人的組合已實現在奧運、亞運會、世錦賽、世界盃等大賽奪得金牌。