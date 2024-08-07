吳艷妮奧運首秀未直接晉級　精緻妝容甜美比心　賽後給自己打0分

「跨欄女神」吳艷妮迎來巴黎奧運首秀，其所處小組因高手如雲被稱為「死亡之組」，最終她以12.97秒的成績排名小組第6，進入復活賽。據了解，愛表現一直是吳艷妮的標籤，她亦在今場比賽前面帶精致妝容、對鏡頭作出招牌比心動作，引起廣泛關注。



吳艷妮迎來巴黎奧運首秀。（咪咕視頻）

吳艷妮做招牌動作。（咪咕視頻）

吳艷妮出場比心。（咪咕視頻）

吳艷妮周三（8月7日）出戰巴黎奧運女子100米欄初賽，作為今季成績曾登亞洲第一的中國跑手，與世界紀錄保持者阿穆辛等同組競技。最終，吳艷妮跑出12.97秒，排名小組第6，進入周四（8月8日）進行的復活賽。

據公開資料顯示，中國女子100米欄的全國紀錄是12.64秒，這項紀錄由張瑜在1993年9月9日的第七屆全國運動會上創造，並且這個紀錄至今仍然保持。

吳艷妮最終以12.97秒的成績排名小組第6，進入復活賽。（微博）

吳艷妮最終以12.97秒的成績排名小組第6，進入復活賽。（微博）

近年來，吳艷妮因漂亮外表及張揚性格，在內地人氣高企，還遭遇過整容、比賽化妝等質疑，一度被稱為「網紅運動員」。而一個多月前，吳艷妮在國內賽事中跑出12.74秒，創造出個人最好成績，同時也創造了今年的亞洲最好成績，用實力擊碎外界質疑。不過略顯遺憾的是，這樣的好狀態並沒有延續到巴黎奧運首秀賽場。

賽後，吳艷妮在接受訪問時評價自己的奧運首秀，稱自己跑得太慢了，給自己打0分。吳艷妮還說能來巴黎奧運會自己非常開心和激動，目標是突破自我，向國際水平學習。

出征巴黎之前，面對輸贏，吳艷妮大方表示，「我是一個運動員，拔高一點點，說是一位戰士，那輸了又怎麽樣呢？繼續戰鬥就是了。」吳艷妮還稱，「我的奧運會目標一直都是進入決賽，當然這個目標非常艱難。主要對手都是12秒5、12秒6這個層級，而且人數不少。」

吳艷妮。（微博）

吳艷妮。（微博）

吳艷妮。（微博）

而面對奧運這樣的大賽場，吳艷妮笑稱，更適合自己的性格，「我從小就是人來瘋，人越多我就會越興奮，越想有所表現。有時候我想，這可能是小時候舞蹈留下來的特性。這更容易讓我進入比賽的狀態，也利於提升專注度，當然這個度是很微妙的，需要大量的實踐才能把握。」

對於網絡上的質疑，吳艷妮早已坦然接受，「疑者之間其實也要分，有些人善良，他們是善意的提醒，有的是為了黑而黑，就是為了過過嘴癮。還有一些人是為了給自己引流量而割韭菜。」、「美妝談不上我的標簽，只是愛好。化妝和美妝也不算專業，都是我自學的。」

吳艷妮亦曾說過，「用成績讓他們閉嘴」是回應質疑最好的方式，其實自己也並不明白如何回應質疑，「我只能說保持初心，然後繼續奮鬥，慢慢就會發現支持你的人會越來越多。」