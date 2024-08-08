體操張博恆吐槽巴黎奧運村餐食　網民：潘展樂告狀行為開始人傳人

「中國飛魚」潘展樂在巴黎奧運游泳賽場中，不僅以46.40秒的成績刷新了100米自由泳世界紀錄，更在賽後採訪中屢次爆出金句成為焦點，網民還將此戲稱為「告狀行為」。而這股「告狀」風似乎已在運動員間悄然蔓延，體操全能王張博恆日前談及巴黎的飲食時稱，「巴黎的食物是一個不小的冒險」。



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在一場直播採訪中，被問及有無計劃到巴黎街頭漫步，享受法式大餐時，張博恆露出狡黠的笑容，並幽默地表示，「以我對奧運村美食的了解，說實話我覺得這是一個不小的冒險。」

另外，張博恆還吐槽奧運村的水果「很奇怪」，「特別特別的甜，根本沒有辦法接受的那種甜，有點像水果罐頭。」

此前，潘展樂在賽後採訪時從對賽場細節的敏銳觀察到對訓練生活的幽默吐槽，每一次直言不諱都讓人忍俊不禁，被網友戲稱為「告狀行為」。

7月31日，張博恆在巴黎奧運體操男子個人全能決賽中摘銀。（新華社）

7月31日，張博恆在巴黎奧運體操男子個人全能決賽中摘銀。（新華社）

7月31日，張博恆在巴黎奧運體操男子個人全能決賽中摘銀。（新華社）

7月31日，張博恆在巴黎奧運體操男子個人全能決賽中摘銀。（新華社）

而繼潘展樂「告狀」後，張博恆再「告狀」，令不少網民調侃稱「潘展樂告狀行為開始人傳人」、「現在只剩00後敢於說出實話了」、「想說啥就說啥，00後就該有的精神狀態」、「好多運動員比完賽馬不停蹄回國」、「好傢伙，原來這還是個連續劇」。

事實上，巴黎奧運村的住宿、飲食條件，自奧運開幕以來就一直被多國選手詬病。不過，不少運動員都以輕松幽默的方式表達他們的真實感受，這或許在將來可以促使組織者更重視運動員的需求，提供更為人性化的保障。