國台辦指民進黨圖拉無辜民眾為「台獨」墊背　批其色厲內荏

繼今年6月，大陸多個部門聯手公布「懲獨」22條司法文件後，國台辦官網近日再增加「依法懲治『台獨』頑固分子」專題欄目，除列出以往公布的「台獨分子」，還提供舉報信箱，名單獲公安部官網引用。事件引起台灣內部廣泛關注，台灣陸委會周四（8日）回應道，相關舉措將對兩岸互動造成更多傷害，並可能引發檢舉風潮，使無辜者受牽連，導致兩岸關係越走越遠。同日，國務院台辦發言人朱鳳蓮表示，民進黨當局故意將廣大台灣同胞同極少數「台獨」頑固分子混為一談，企圖拉無辜民眾為「台獨」墊背。



朱鳳蓮表示，台灣是中國的一部分，國家絕不允許「台獨」分裂勢力以任何名義、任何方式把台灣從中國分裂出去。依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪，是捍衛國家主權、統一和領土完整的應有之義，是維護兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益的正義之舉。兩岸民眾高度支持有關依法懲「獨」措施，認為精準打擊「台獨」頑固分子的措施行之有效，也充分認識到依法懲治的是極少數涉「獨」言行惡劣、謀「獨」活動猖獗的頑固分子及其實施的分裂國家、煽動分裂國家犯罪，不涉及廣大台灣同胞。

朱鳳蓮稱，必須指出的是，民進黨當局故意將廣大台灣同胞同極少數「台獨」頑固分子混為一談，企圖拉無辜民眾為「台獨」墊背，企圖借抹黑大陸來阻撓兩岸交流往來，只能說明其色厲內荏、顛倒黑白，完全是徒勞的。

國台辦批評民進黨企圖拉無辜民眾為「台獨」墊背。。（梁鵬威攝）

朱進一步指，清除破壞兩岸關係的害群之馬，目的是從根本上維護台海和平穩定、保障廣大台灣同胞安全福祉。越來越多的台灣同胞已經識破民進黨當局的險惡用心和欺騙伎倆，展示出參與兩岸交流的強烈願望，積極參與兩岸交流、支持兩岸關系發展。據統計，今年1至6月，兩岸人員往來208.3萬人次，同比增長99.5%，其中台胞來大陸192.8萬人次，同比增長103.2%。這充分說明兩岸交流合作的歷史大潮滾滾向前，不會因民進黨當局及「台獨」勢力的謊言和欺騙而影響。

她最後表示，希望廣大台灣同胞把握歷史大勢，堅守民族大義，與「台獨」頑固分子劃清界限，積極參與兩岸交流合作，共同守護中華民族共同家園。

國台辦官網新設的「依法懲治『台獨』頑固分子」專題欄目，列出列「台獨頑固分子」。（國台辦）

根據國台辦官網的資料，專欄共分為五個區塊，包括「清單在列的『台獨』頑固分子」、「中共中央台辦、國務院台辦發言人有關表態」、「法律文件」、「舉報清單在列的『台獨』頑固分子線索和罪行」，以及「舉報犯罪嚴重的新『台獨』頑固分子」。

目前，專欄置頂的「台獨」頑固分子清單中，列出了蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮、蕭美琴、顧立雄、蔡其昌、柯建銘、林飛帆、陳椒華、王定宇等10位台灣政要。