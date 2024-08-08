國台辦新設懲治台獨專欄　兩岸學者聚焦法律戰與威懾效果

國台辦7日在其官網上新增了「依法懲治『台獨』頑固分子」專欄，詳細列出以往公布的「台獨分子」名單，並提供舉報電子信箱。此舉引發台灣學者與官員的強烈反應，擔憂這是對台法律戰的延伸，可能進一步損害兩岸關係。



專欄中列出了蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮、蕭美琴、顧立雄、蔡其昌、柯建銘、林飛帆、陳椒華、王定宇等10位台灣政要的名字，並明確提到《反分裂國家法》與「懲治台獨22條意見」。台灣智庫中國問題研究中心主任吳瑟致指出，中共此舉旨在發揮「殺雞儆猴」的效果，並展示此前宣布的「懲治台獨22條」的具體作用。

國台辦官網新設的「依法懲治『台獨』頑固分子」專題欄目，列出列「台獨頑固分子」。（國台辦）

台媒《中央社》報道，吳瑟致認為，設置舉報信箱是北京試圖羅列或創造台獨行徑的措施，未來可能會有更多人被列入這份名單。他分析，北京官方希望透過重提過往名單來降低台灣社會對懲戒台獨的疑慮，並強調其針對的僅是「極少數台獨頑固分子」。

台灣國策研究院執行長王宏仁表示，這是北京對台法律戰的延續，透過一步步的威嚇措施令台灣民眾感到害怕，並接受陸方的條件。王宏仁指出，中國大陸對一般台灣民眾採取較為寬鬆的手段，旨在區分台獨分子與普通民眾，避免台灣社會大眾感到恐懼。

專欄還提供了舉報信箱。（國台辦）

上海台灣研究所所長倪永杰認為，這次設立的專欄是「懲治台獨」司法文件的具體落實，透過公布舉報信箱來發揮威懾作用。倪永杰強調，北京官方必須維護國家主權和領土完整，對於分裂勢力必須採取必要措施。

上海東亞研究所副所長包承柯則指出，這是配合「懲獨」司法文件的一系列措施，透過網站功能進一步表明官方的態度，強調對台獨分裂行為不能容忍。

針對國台辦新設「依法懲治『台獨』頑固分子」專欄，台灣陸委會發言人梁文傑憂促發鼓勵檢舉風潮，殃及無辜者。（陳鄭為/攝）

對此，台灣陸委會強調，中國大陸相關舉措只會製造更多障礙與傷害，阻撓兩岸人民的交流與互動，對促進兩岸良性交流毫無幫助。陸委會呼籲大陸方面應多做有助於雙方良性互動的工作，才是正辦。