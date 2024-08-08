國台辦設台獨舉報信箱　台陸委會警告：檢舉風潮恐牽連無辜

國台辦官網於本月7日新設「依法懲治『台獨』頑固分子」專欄，引起台灣政府的強烈反應。專欄詳細列出《反分裂國家法》及「懲治台獨22條意見」，並提供舉報信箱，鼓勵民眾檢舉所謂的「台獨」分子。台灣陸委會對此表示，相關舉措將對兩岸互動造成更多傷害，並可能引發檢舉風潮，使無辜者受牽連，導致兩岸關係越走越遠。



國台辦官網新設的「依法懲治『台獨』頑固分子」專題欄目，列出列「台獨頑固分子」。（國台辦）

根據國台辦官網的資料，專欄共分為五個區塊，包括「清單在列的『台獨』頑固分子」、「中共中央台辦、國務院台辦發言人有關表態」、「法律文件」、「舉報清單在列的『台獨』頑固分子線索和罪行」，以及「舉報犯罪嚴重的新『台獨』頑固分子」。

專欄還提供了舉報信箱。（國台辦）

目前，專欄置頂的「台獨」頑固分子清單中，列出了蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮、蕭美琴、顧立雄、蔡其昌、柯建銘、林飛帆、陳椒華、王定宇等10位台灣政要。

針對此舉，國台辦發言人朱鳳蓮表示，民進黨當局將廣大台灣民眾作為「台獨」墊背，並呼籲清除破壞兩岸關係的「害群之馬」。

針對國台辦新設「依法懲治『台獨』頑固分子」專欄，台灣陸委會發言人梁文傑憂促發鼓勵檢舉風潮，殃及無辜者。（陳鄭為/攝）

台灣陸委會副主委兼發言人梁文傑在8日的例行記者會上指出，國台辦此舉無助於促進兩岸良性交流，反而會設置更多障礙。他強調，設置舉報信箱等同於鼓勵檢舉，容易形成檢舉風潮，造成無辜者受害。他舉例說明，過去曾有行業競爭、私人怨恨或對言論不滿等情況導致的檢舉事件，如黃安檢舉周子瑜。一旦形成檢舉風潮，無辜者將難以避免被捲入其中。

梁文傑強調，國台辦這些做法無助兩岸關係，只會讓兩岸越走越遠，呼籲大陸方面應多做促進兩岸良性交流的舉措，才是正途。