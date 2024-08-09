廣州花都推買樓享「準戶口」政策　打響一線城市「購房落戶」首槍

為刺激房地產市場，今年來內地已有超過10個城市推出購房落戶相關政策。周二（6日），廣州花都區發布相關購房享「準戶口」待遇政策，打響一線城市「購房落戶」的第一槍。



今年以來，武漢、杭州、蘇州、瀋陽、佛山、南京等地通過購房落戶、優化積分落戶、租房落戶和就業落戶條件等方式吸引新市民，刺激房地產市場。這股趨勢也蔓延到一線城市。

周二，廣州市花都區住房和城鄉建設局頒布「關於進一步促進房地產市場平穩健康發展若干措施」通知，提到買房享花都「準戶口」待遇，即非本市戶籍人員在花都區行政區域內購買新建商品住房，可以領取花都人才綠卡，憑花都人才綠卡及購房合約享受區政策性照顧及改良入學待遇。

根據規定，持卡人子女在學前教育階段，符合年齡要求的，按照教育部門學前教育相關規定，具有報名參加居住地本區教育部門主辦幼兒園電腦派位的資格；義務教育階段，由教育部門統籌安排，具有公辦學校入讀義務教育起始年級資格。

非本市戶籍人員在花都區行政區域內購買新建商品住房，可以領取花都人才綠卡。（網上圖片）

業界認為，購房落戶等政策將住房政策與人口政策結合，可以加大人口的吸納力度，有利促進地方購房需求進一步釋放。中指研究院華南分院研究主管陳雪強表示，新政將有利帶動外地戶籍人員購房積極性，特別是對需要解決孩子就學問題的家庭，將進一步提高其購房需求。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉則分析，未來，買房落戶會是普遍現象，甚至可延伸至租房、有穩定居所等。然而，關鍵還是要看戶口的含金量，如是否有優質公立學校，另有市場對該區域房價的預期，以及區域內是否有大型且能夠提供大規模就業職位的實體企業。