馬龍受訪隊友做佈景板狂使眼色　網民笑稱：神還原香港小學生訪問

巴黎奧運乒乓球男子團體決賽，中國隊3比0擊敗瑞典，完成五連霸。馬龍出戰4屆奧運合共取得6面金牌，成為首位達到此成就的中國運動員。



內地網民在驚嘆馬龍的成就時，也發現三人的賽後採訪片段幾乎都是隊長馬龍帶頭作答。其中在四強賽乒乓球男團擊敗法國後，王楚欽同樊振東推託受訪，就站在馬龍後面使眼色、相視而笑，王楚欽更開始撥弄頭髮，樊振東就玩指甲，三人站位和場面令網民聯想起香港油麻地小學生派位的訪問片段，網民笑稱三人「神還原名場面」，更感嘆馬龍「終究是一個人扛下了所有」。



馬龍接受香港媒體訪問，樊振東和王楚欽在後面相視而笑。（影片截圖）

馬龍接受香港媒體訪問，樊振東和王楚欽在後面使臉色但不願受訪。（影片截圖）

油麻地天主教小學，三位男學生接受傳媒訪問，成為知名的迷因圖。(thread@mayannem)

影片中可以看到，馬龍先說完一段採訪，打算讓樊振東說兩句，結果樊振東退後一步，示意馬龍接著說，馬龍無奈繼續說，樊振東和王楚欽就偷偷暗笑不用接受採訪了，兩人開始摸頭髮和看指甲，時而相視而笑。

亦有網民發現，王楚欽和樊振東在不受訪時，其實都非常活潑，更會和外國選手搭話，反而馬龍比較沈默，笑稱馬龍是大哥哥，帶著兩個孩子一起出賽。

奪冠後，馬龍在賽後受訪表示，作為運動員感到非常驕傲和幸運，認為不光是自己的努力，身邊的同伴亦非常重要，生涯最後一站，能夠完美結束感到非常開心。對於成為史上奧運金牌最多的中國運動員，馬龍則回應，自己沒有想那多，「相信未來還有人破這個紀錄，將來不排除會做教練，但暫時未有初步計劃。」

樊振東則表示，團體賽與單打賽不一樣，每一分、每一場球都很重要，自己非常渴望為團隊拿下勝利，因此不如單打賽那麽釋放，完全展現自己出來。

馬龍接受香港媒體訪問，樊振東和王楚欽在後面小動作很多。（影片截圖）

馬龍接受香港媒體訪問，樊振東和王楚欽在後面小動作很多。（影片截圖）

王楚欽則稱，從單打的失利走到團體賽，讓自己重新充滿信心，又指會好好反思單打出現的問題，包括總結技術上的問題。

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網民點睇：

終究還是龍隊一個人扛下了所有！

龍隊做人還是太體面了！！！

這兩人不受訪就算了還在後面晃來晃去！

真的看一次笑一次，一個在後面弄頭髮，一個做美甲！

操碎了心的龍隊。

