樊振東逆風翻盤驚險晉級4強　馬龍看台眼濕濕　8年前同樣絕處逢生

巴黎奧運乒乓球男單8強戰中，中國選手樊振東上演驚天大逆轉，在大比分一度落後的情況下力挽狂瀾，最終以4：3戰勝日本選手張本智和，晉級四強。不少觀看比賽的網民都稱「心臟停跳」，亦有人發現坐在看台上的馬龍紅了眼眶。



樊振東上演驚天大逆轉。（新華社）

樊振東以4：3戰勝日本選手張本智和，晉級四強。（新華社）

樊振東8強戰面對張本智和。（新華社）

繼乒乓球男單奪冠熱門選手王楚欽，在周三（7月31日）的比賽中不敵瑞典選手摩賈德（Truls Möregårdh），遺憾止步32強後，樊振東成為乒乓球男單項目唯一的中國選手。

在巨大的壓力下，樊振東大比分一度0：2、2：3落後於張本智和，首局及第五局更是以2：11、4：11輸掉。不過，樊振東第六局和決勝局迅速調整狀態，最終以4：3逆轉張本智和，晉級四強。

賽後，樊振東表示，「張本智和今天發揮得很好，也很頑強，跟我拼到了最後。我當時就想好了，我要戰鬥到最後一個球，要去把比賽贏下，我當時是比較堅定的。」

張本智和亦稱，「我希望他（樊振東）能收獲滿意的結果，他如果拿到金牌的話，我今天輸得不可惜。」

坐在看台上的馬龍紅了眼眶。（網上圖片）

樊振東說，要戰鬥到最後一個球。（新華社）

樊振東晉級男單4強。（新華社）

在激烈的比賽過程中，當樊振東處於大比分落後時，轉播鏡頭掃過看台上的馬龍，他當時紅了眼眶。值得一提的是，2016年里約奧運，馬龍對戰韓國選手鄭榮植的比賽亦遭遇同樣開局，0:2落後但最終逆風翻盤贏得比賽。

新華社報道指，「同樣的局面，同樣的逆境，同樣的絕處逢生，馬龍紅了的眼眶，泛著淚光的雙眸，是緊張、是共情、更是信任。這一幕，比任何時候都更讓人動容。接力在這一刻具象化了！傳承也在這一刻完成了閉環！」