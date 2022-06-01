上海解封｜民眾放煙花開香檳慶祝　外灘等地重現車水馬龍景象

「靜默」了兩個多月後，上海周三（6月1日）進入第三階段，全面恢復正常生產生活秩序。踏入零時一刻，往日車水馬龍的外灘響起了久違的鳴笛聲和鐘聲，大批民眾前往拍照留念；亦有民眾在小區「解封」時放煙花、開香檳慶祝，難掩心中喜悅。



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隨著本土疫情漸趨緩和，上海全面恢復正常生產生活秩序，全市解除區域臨時交通管制措施，恢復正常通行秩序。周二（5月31日）晚上，上海黃埔警方對跨江隧橋、外白渡橋多處區域的隔離護欄進行拆除，其後上海最繁華的外灘、南京路步行街上設立的隔離護欄亦相繼被拆掉，吸引大批民眾前往紀念這難得的時刻。

「解封」時刻，亦有不少市民走出封閉了許久的小區，以燃放煙花、開香檳等形式慶祝。據了解，上海進入第三階段後，除了中高風險地區、封控區和管控區外，民眾均可以恢復自由活動，但在進入有明確防疫要求的公共場所和搭乘公共交通工具時，需持有72小時內核酸檢測陰性證明。此外，私家車可在全市範圍內行駛，公共交通亦恢復運作。

值得注意的是，上海市政府還發表了「致全市人民的感謝信」，稱經過兩個多月的持續奮戰，艱苦卓絕的大上海保衛戰取得了重大階段性成果，這是一個大家期盼已久的時刻。「這是一段刻骨銘心的日子。因為疫情的沖擊，上海這座超大城市前所未有地靜了下來。受長時間封控影響，許多市民在工作、生活等方面遭遇了困難和不便，對此我們與大家一樣揪心不已。」

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信中又稱，將全力推動正常生產生活秩序的全面恢復，盡最大努力把疫情耽誤的時間、造成的損失搶回來。目前，加快經濟恢復和重振的50條措施已經制定出台，為民解憂、助企紓困的各項舉措正在陸續實施，公交、醫療等各項公共服務也將逐步恢復正常。信中還展望，「我們必將迎來大上海保衛戰的全面勝利，上海這座城市必將重現繁華活力，邁向更加美好的未來。」

此外，微博熱搜中還有逾10個與上海相關的話題同時上榜，包括「上海回來了」、「上海致全市人民的感謝信」、「上海恢復後那些值得記住的瞬間」、「實拍上海街頭」、「理髮成上海人頭等大事」、「上海煙花等」。

另據國家衛健委通報，內地5月31日新增68宗本土感染，包括確診個案22宗、無症狀感染者46宗，其中上海佔15宗（5宗確診個案、10宗無症狀感染者）。