中山爆恐怖情殺案 男子開殺戒致3死1傷 發現場相稱：出軌的人
撰文：朱加樟
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廣東中山市公安局橫欄分局通報：10日早上9時許，中山市橫欄鎮發生一宗因感情糾紛引發的刑事案件，案件共造成3人死亡，1人受傷（無生命危險），43歲男疑犯盧某某已被警方依法刑事拘留。
內媒《瀟湘晨報》報道，有網友稱，一名男子將前妻一家殺害。當地警方曾證實男子作案後將現場照片發給他人，但未透露具體案情。
《瀟湘晨報》報道指，相關微信聊天記錄顯示，一女性頭像的人將兩張照片發送給他人，一張照片上顯示一名男子倒在血泊中，旁邊還有一名女子倒在地上；另一張照片上，兩個小孩身上有血跡倒在床上。
之後，該女性頭像的人繼續發送文字信息「他死了」，語音消息傳來男聲：「一個出軌的人，我現在去派出所吧」。
報道又引述有網友稱，是該男子將前妻一家殺害。
當地派出所工作人員曾表示，該案件屬實，警方已介入，男子作案後將現場照片發給他人，「昨天早上發生的，這個男的當時作案完後發出去了照片，多人死亡。具體案情不便透露」。
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