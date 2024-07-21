貴州22歲女遭殺身中16刀 家屬：與兇手曾有婚約，因男方打人退婚
撰文：林芷瑩
出版：更新：
7月17日，貴州麻江縣一名女子遭人持刀殺害，身中16刀。家屬透露，雙方曾有婚約，後來因男方打人而退婚，未料招來殺身之禍。
《瀟湘晨報》報道，7月19日，多名網民發聲稱，22歲女家屬楊某被曾和其訂婚的男子宋某某持刀殺害，「半夜四點入室殺人，一共捅了十六刀」。
據網民稱，2024年過年時，受害者楊某和宋某某談戀愛剛一個月，對方已請媒人來訂婚，但後來宋某某多次動手打女方。今年6月，楊某要求分手，宋某某索要一萬元（人民幣，下同）分手費，並威脅若不付錢就會動手殺人，楊某最終付錢。
楊某一直躲避宋某某。7月16日，宋某某讓他人約楊某外出未果，於是在其家附近蹲點守候；7月17日凌晨4時許，見楊某父親出門後，宋某某便潛入家中殺人，「他發現開不了門，在家周圍轉了一圈，就在監控裏面消失了，6分鐘之後他出現在監控裏很冷靜的開窗子把手伸進門背後開鎖，然後進家裏面上樓殺人下樓，不到3分鐘的時間他就出家門了」。
網民又表示，楊某身中16刀，刀刀致命，「心肝脾肺全爛了，脖子一刀，還拿石頭砸我表妹的頭，根本就沒給她活命的機會」。
7月20日，麻江縣公安局通報稱，7月17日凌晨4時許，22歲女子楊某被26歲男子宋某某持刀殺害。目前，宋某某已被依法刑事拘留，案件正在偵辦中。
台25歲待業男半夜突喊「人劍合一」持水果刀砍殺父母 母遭刺胸亡影片瘋傳！山東男斧頭狂斬妻女 現場傳慘叫 警方：疑犯逃逸自殺懷疑對方出軌 台灣77歲老伯捅死同居36年女友 再縱火燒成焦屍與丈夫公婆鬧交 台灣陸配怒帶2幼女赴碧潭輕生 2女溺斃母獨活13歲少年殺8歲女童案開庭 家屬：兇手毫無悔意其父母至今未賠償