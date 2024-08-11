上海連續12日37°C或以上　徐家匯站破152年最長酷暑紀錄

8月11日中午11時45分，上海徐家匯站錄得的最高氣溫達37.2℃，是連續12日錄得37℃或以上，刷新該站152年以來的酷暑日連續最長紀錄。



2017年7月18日至28日，徐家匯站曾出現連續11天37℃或以上高溫的酷暑日。

上海今年入夏後出現三輪高溫天氣，今天（8月11日）是第32個高溫日。自7月28日起至今，本輪高溫天氣已連續15天。

8月11日中午11時45分，上海徐家匯站錄得的最高氣溫達37.2℃，是連續12日錄得37℃或以上，刷新該站152年以來的酷暑日連續最長紀錄。（澎湃新聞）

今年，上海出現長時間高溫天氣。上海市氣象局曾解釋，直接原因是副熱帶高壓比較強大，位置更靠近上海。常年這個階段，副熱帶高壓的中心往往在海上（如圖所示），而近期副熱帶高壓的平均位置更偏西北，距離上海更近，強度也更大。

副熱帶高壓常年和今年的位置對比。（上海市氣象服務中心）

上海市氣象服務中心預測，隨着副熱帶高壓勢力減弱，下周一熱度降低，周二起有望「退燒」，下周整體的體感會相對「舒服」一些。另外，下周降水也會比較頻繁，主要降水過程出現在下周一、周二和周末前後。