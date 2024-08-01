上海徐家匯達40℃發布高溫紅警　中國氣象局料8月有2至3個颱風登陸

今日（8月1日）下午2時03分，上海徐家匯站最高氣溫達到40℃，成為上海今年以來的最高氣溫。時隔兩年，上海再次發布高溫紅色預警信號。



上海市氣象局官方微博稱，下午2時03分，徐家匯站最高氣溫達到40℃，是該站自152年以來第22個40℃以上的日子。未來3至4天，上海酷熱天氣持續。

2024年8月1日，上海日最高氣溫分布圖。（微博＠上海市天氣）

2024年8月1日，徐家匯站最高氣溫達到40℃，是徐家匯站152年以來第22個40℃以上的日子。（微博＠上海市天氣）

中國氣象局公布，截至7月底，西北太平洋和南海共有4個颱風生成，較常年平均7.8個偏少3.8個，有3個颱風登陸中國，較常年平均2.5個偏多0.5個。颱風平均極值強度27.7米/秒，較常年平均略偏弱。

氣象局指，預計8月，西北太平洋和南海海域會有3至4個颱風生成，較常年同期（5.6個）偏少；有2至3個颱風登陸中國，颱風移動路徑以西行和西北行為主，主要影響華南、華東沿海，同時可能有北上台風影響長江以北地區。

受颱風「格美」減弱後的殘餘環流影響，遼寧自南向北將出現暴雨到大暴雨天氣。圖為7月28日，遼寧省瀋陽市和平區，市民在雨中出行。（新華社）

歐盟氣候監測機構哥白尼氣候變化服務局發布的公報顯示，7月22日全球日平均氣溫為17.15℃，成為地球有記錄以來最熱的一天。中國氣象局國家氣候中心預計，8月份，中國將有兩輪高溫天氣過程，強度強、範圍廣。

根據預測，8月份，中國大部分地區氣溫較常年偏高，8月上中旬，中國還有兩次明顯的高溫天氣過程，8月下旬，高溫天氣將趨於緩和。

8月上旬，受西太平洋副熱帶高壓以及大陸高壓控制影響，黃淮南部、江淮、江南北部、福建北部、重慶以及新疆南疆盆地、內蒙古西部等地，會有4至8天出現35℃至38℃的高溫天氣，其中8月3至7日南方地區高溫天氣範圍大、強度高，安徽、江蘇、浙江、江西等地的部分地區可達39℃至42℃。