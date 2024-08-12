義烏小商品逆襲奧運經濟　映射中國製造迎來新轉型

今屆巴黎奧運賽事結束，中國與美國同取得40面金牌，打破2012年倫敦奧運的39金紀錄，創2008年北京奧運48金以外，中國隊於境外歷來最佳戰績。同時，中國製造，尤其是「義烏製造」，也再次成為焦點。根據巴黎奧組委的統計，奧運吉祥物「弗里热」中有80%是由中國製造，而其中大部分產品來自義烏。不僅如此，奧運會使用的旗幟、掛件、運動服、手環、獎杯以及各種紀念品，均來自義烏，滿足了奧運會場、運動員、觀眾和遊客需求。



內媒《環球時報》12日刊載北京大學經濟學院教授曹和平文章，分析今屆巴黎奧運會中的義烏元素。文章指出，過去作為「聖誕供貨之王」的義烏，如今成為了「奧運會供貨商冠軍」，不僅乘風奧運各項商品製作，也接到了來自法國周邊國家的大量訂單，成為本次奧運會的重要供應商。

曹和平認為，這一成功歸因於義烏完整的產業鏈和強大的製造能力，並且透過世界頂級賽事的訂單，義烏廠商開始進行產品的原創設計，贏得了國際市場的廣泛認可。

巴黎奧運吉祥物是一頂帽子，在法國人眼中象徵自由。（twitter@Paris2024）

文章指出義烏的成功並非偶然，並追溯這座以「義氣」聞名於世的城市歷史到秦代——相傳在秦代，一群有義氣的烏鴉，為幫助避亂南下的山東顏烏父子，不惜毀傷自己的鳥喙，在崖脊山根啄土三年，襄助父子二人造成新舍：書稱「烏傷義舉」。千百年來，義烏人形成了一種將「農家種植—手工作坊—靈巧物流—集聚貿易」四業合一經營的創造天賦。

文章認為，義烏人千百年來憑藉其靈巧的經商天賦，將農業、手工業、物流和貿易融合在一起，這種模式幫助義烏人成為了全球最大的小商品生產基地，現在更是向著世界品牌基地轉型。

文章回顧在2000年前後，義烏、東陽、永康等地的35萬家具備「前店後廠」、「夫妻檔」等特色的國際貿易供應商，借助網絡瀏覽器（一代電商平台）與搜索引擎（二代電商平台）二合一形成的引擎瀏覽器（三代電商平台）技術進步機遇，其中的27萬餘家順利完成了從線下到線上的電商銷售升級，不僅服務國際市場，還兼顧了國內市場需求。義烏人憑藉這一技術革命，搶先意大利的米蘭商家、法國的家族經營者及巴西的小商品廠商一步，搭上了時代的快車，實現了國際貿易的大突破。

浙江義烏是中國民營經濟發展的象徵，但也面臨轉型挑戰。（新華社）

如今，隨著奧運經濟的興起，曹和平指出，義烏製造也面臨著新的機遇與挑戰：如何克服「小商品」製造的瓶頸，實現物質產品份額和價值實現份額的雙豐收，將是義烏乃至中國製造走向世界的關鍵課題——這不僅僅是義烏製造面臨的挑戰，更是中國製造走向世界必須跨越的一道坎。

曹和平認為，隨著中國電商發展的進步，包含阿里巴巴、京東、拼多多、美團等企業透過三代電商平台逐漸向四代電商平台（融合社交服務）轉型，再借助人工智能算法，例如ChatGPT，義烏的廠商集群開始與數字核心平台合作，推動產品的原創設計、中間品的跨境訂貨以及批量訂單處理的升級，形成了高結構化的價值互聯業態。這標誌著傳統「大車間—流水線—模塊化」的製造經濟正在向數字技術支持下的「互聯網+網格」經濟過渡，這也是義烏製造的新一輪產業升級空間。

浙江義烏中小企業過去靠卡塔爾世界盃回暖經濟，訂單增長超100%。（視覺中國)

文章總結，如今義烏製造的發展正是中國製造的縮影。中國其他製造業集聚區域，比如長三角、珠三角和環渤海區域，也出現了類似於義烏製造的內在動力學機制。隨著數字經濟的發展，這些區域的製造業正在逐步重組並向數字平台過渡，這為中國製造的升級換代提供了新的契機。這一切顯示出，中國製造業正走向一個全新的未來，實現從產品生產到價值創造的雙豐收。