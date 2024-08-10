美國准興奮劑陽性運動員參賽　新華社發文五問　斥威脅比賽誠信

路透社周三（7日）報道了美國反興奮劑機構（USADA）曾以免除處罰為條件讓興奮劑陽性運動員當「臥底」的消息。世界反興奮劑機構（WADA）也就此發表聲明，譴責美方的違規做法。事件旋即引發廣泛關注，官媒新華社亦撰文「五問」美國反興奮劑工作。



美國游泳運動員菲比斯。（新華社）

一問：美國為何從認同大麻是違禁藥物到推動大麻退出禁藥清單？

2009年，著名泳將菲爾普斯因吸食大麻被禁賽三個月，彼時這位美國泳壇明星在公眾心目中的形象受損害，一些贊助商也表示不再與他續簽合同。時過境遷，將大麻從世界反興奮劑機構《禁藥清單》中剔除的呼聲在美國越來越高。發生轉變的原因是什麼？在美國人眼中，列入禁藥清單的標準又是什麼？

二問：美國絕大部分運動員游離在WADA的全球反興奮劑系統之外，如何能不破壞與別國運動員的公平競爭？

WADA主席班卡在國際奧委會142次全會表示：「90%的美國運動員不受《世界反興奮劑條例》管轄。我指的是職業和大學生聯賽。根據美國奧林匹克和殘奧委員會7月10日發布的數據，參加國際比賽的美國精英運動員有75%來自大學體系，包括美國大學生體育協會。這意味着大多數美國精英運動員最初都來自一個在全球公認的廉潔運動標準之外運作的體系。」那麼，這些來自美國職業聯賽和大學生體育協會的運動員如何接受檢查？檢查頻率如何？處罰的標準又是什麼？兩套反興奮劑系統下如何能保證公平競爭？

世界反禁藥組織（WADA）今年4月確認2021年東京奧運前發現23中國泳手被驗出藥驗呈陽性反應，事件引發全球熱論。（Getty Images）

三問：美國《羅琴科夫反興奮劑法》實施「長臂管轄」，將現有國際規則置於何地？

《羅琴科夫反興奮劑法》核心在於「域外管轄權」。根據該法，除運動員之外的人員涉興奮劑行為可能受到刑事處罰，適用範圍為所有美國運動員參加的國際大賽、有美國經營業務的企業贊助的賽事，以及在美國有轉播權的比賽等。該法出台意味着美國幾乎對包含奧運會在內的所有重大國際賽事中的興奮劑欺詐行為享有司法管轄權，但對美國國內職業聯賽，例如美國職業籃球聯賽、美國職業橄欖球聯賽等卻不適用，因為美國職業聯賽並不屬於本法案所規定的「重大國際體育比賽」。

而全球數百個國家和利益相關方已經簽署聯合國教科文組織《反對在體育運動中使用興奮劑國際公約》，遵守《世界反興奮劑條例》，支持現有世界反興奮劑法規體系。當美國對興奮劑違規行為實施域外管轄時，與全球統一的反興奮劑體系存在明顯衝突，將現有國際規則置於何地？其他國家是否也會通過立法形式以實現域外管轄，並最終損害誰的利益？

世界反興奮劑機構主席班卡。（新華社）

四問：美國將辦洛杉磯夏奧會和鹽湖城冬奧會，國際體育參與者能否免遭《羅琴科夫反興奮劑法》威脅？

23名中國游泳運動員無過錯無疏忽曲美他嗪污染事件中，美國通過《羅琴科夫反興奮劑法》動用國內司法和政治手段進行調查，發起對該事件「長臂管轄」，並傳喚世界泳聯執行主任布倫特·諾維茨基，令國際體育界產生危機感。本屆巴黎奧運會即將結束，下屆奧運會將在美國洛杉磯舉行，鹽湖城也將在2034年舉辦冬奧會。儘管美國奧委會主席、2034年鹽湖城冬奧組委主席以及美國猶他州州長均表示，支持WADA通過《世界反興奮劑條例》開展的工作，並承諾盡一切可能消除國際體育界和反興奮劑界對美國反興奮劑體系的擔憂，但承諾能否兌現？國際體育參與者在美國參賽期間能否免遭《羅琴科夫反興奮劑法》威脅？

美國奧運選手奈頓（Erriyon Knighton）。（路透社）

五問：為何美國監督別國反興奮劑工作非常嚴苛，自己卻掩蓋、縱容興奮劑違規？美國「臥底」運動員違規免除禁賽的依據是什麼？

WADA8日發布聲明稱，美國反興奮劑機構指責別國反興奮劑機構的同時，自己卻掩蓋、縱容興奮劑違規。至少在三起嚴重興奮劑違規事件中，美國反興奮劑機構以讓運動員做「臥底」為條件未對運動員實施禁賽，沒有通知WADA，沒有遵守程序，這一做法被WADA認為是明顯的違規。使用了違禁藥物的運動員還能上場參賽，威脅了體育比賽的誠信，對同場競技的運動員是否公平？