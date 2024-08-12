6000噸級突破常規！中國海警首裝052D型艦艇進行執法任務

西方商業衛星近期拍攝到上海江南造船廠內正在建造的一艘新型水面艦艇，這一發現迅速引發國際媒體高度關注。內媒《觀察者網》「大伊萬頻道」的報道，這艘艦艇外形酷似中國海軍現役的052D型驅逐艦，但它的塗裝卻清楚地顯示出中國海警的標誌，這暗示該艦可能是中國正在研製的新型海警執法船。



從衛星圖片和公開資料中可以看出，這艘艦艇的艦體結構與052D型驅逐艦相似，但在細節上有顯著不同。艦艏的主炮座圈比052D驅逐艦的小，可能安裝的是威力較小的H／PJ-26型76毫米艦炮，而非H／PJ-45A型130毫米艦炮。此外，艦艏後方未設置垂直發射系統的空間，艦橋兩側的B炮位也沒有安裝近防系統，這表明該艦的武備系統相對簡配，更多側重於執法功能。

052D加入中國海警艦隊，配置7000噸級130毫米艦炮。（觀察者網）

此外，該艦的煙囪設計也與052D型驅逐艦存在差異，雖然保留了大型安裝艙門，但煙囪看起來更加方正，且體積較大，這可能暗示其動力系統進行了改良，可能使用了類似052D的柴燃交替動力組，但也有可能改為柴油機動力。這種設計有助於該艦在海上執法中獲得更好的加速性和續航力，進而提升其在執法過程中的機動性。

報道指出，除了艦體設計，這艘海警船在船電和武備系統上也進行了改進。該艦安裝了H／LJQ-382型近方警戒雷達，這在中國海警船上屬於首次使用，大大增強了其對空監視能力。艦橋頂部還安裝了LED顯示屏，用於執法喊話，這些配置都是中國海警船的標準設施。與此同時，艦橋觀察窗的設計也進行了優化，提供了更寬闊的視野，這對於海上執法行動至關重要。

開封艦是中國自主設計並建造的052D型導彈驅逐艦，舷號124。（微博＠耿直的魯斯蘭）

這艘新型海警船的出現，代表著中國海警裝備體系的一次重大升級。長期以來，中國海警主要依賴於改裝海軍退役艦艇或民用船體進行執法任務，缺乏專門為執法設計的艦艇。然而，隨著中國海警的職責和任務範圍不斷擴大，尤其是在維護國家海洋權益和執行遠洋任務方面的需求增加，擁有專用的、具備強大性能的海警艦艇已成為迫切需要。

分析人士指出，基於052D型驅逐艦研製的新型海警船填補了6000噸至7000噸級執法艦艇的空白，並且在噸位和動力系統上具備明顯優勢。相比於中國海警目前裝備的818型執法船，這艘新型艦艇不僅在面對日本海保廳的6000噸級執法船時能夠實現性能對等，還有可能透過高效的動力系統在執法過程中獲得更好的機動性，這對於海上衝突或追擊任務至關重要。

此外，該艦的續航力預計達到6000海浬以上，這意味著它可以在南海、東海等廣闊的海域長時間巡航執法，無需頻繁靠港補給，並具備遠洋執法的潛力。隨著中國在全球的利益逐漸擴展，海警部隊的遠洋執法能力也變得越來越重要，這艘新型海警船有望成為中國海警在全球範圍內維護國家利益的重要支柱。

總而言之，這艘基於052D型驅逐艦研製的新型海警執法船，不僅是中國海警裝備發展史上的一個重要里程碑，也象徵著中國海警在技術和能力上的全面提升。儘管目前外界對於這型艦艇的具體動力系統、建造數量及其未來部署地點仍存有疑問，但隨著該艦的逐步舾裝完畢並投入使用，這些問題將會得到解答。