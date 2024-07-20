美團外賣測試「省錢版」稱「好吃不貴」　內媒：進一步「捲」低價

內地外賣平台龍頭美團近日上線測試「省錢版」，推出更低價的單品，宣稱「精挑細選，好吃不貴」。有媒體形容，美團將進一步「捲」低價。



據「36氪」報道，美團將「高性價比」確立為一個重要方向，在App推出「省錢版」，目前已在內地多個城市開啟灰度測試，即選擇特定的會員進行試用。這是美團外賣將低價進行到底的一個新動作。

「21世紀經濟報道」指出，儘管客服人員否認，但美團外賣App已悄悄上線「省錢版」測試，意味繼「拼好飯」，美團業務進一步將「捲」低價。

據悉，美團在2022年時曾推出團購模式的「拼好飯」，標榜「9.9元吃好，0配送費」，價格大多只有10元（人民幣．下同）不到，甚至有低到1.9元的單品。在此之前，美團餐飲外賣平均客單價約50元，單均配送成本約7.5元。

美團推出更低價的單品，宣稱「精挑細選，好吃不貴」。（資料圖片）

報道指，「拼好飯」之所以能如此便宜，是因為平台透過讓用戶集中下單，令商家出餐效率提高，同時外送員集中配送，因此三方成本得以降低。但與此同時也有很多用戶反而因為價格太低而不敢點餐，還有人抱怨「拼好飯」餐點相對品質差、不好吃，存在偷工減料。

隨著消費降級，「拼好飯」業績低開高走，2023年單量超過11.6億單，佔美團外賣比重約6%；今年第一季佔比更增至10%，帶動美團外賣的日均單量成長超過23%。

然而，「以價換量」導致了美團平均客單價下降，令利潤率受到拖累。第一季財報顯示，美團本地商業業務經營利潤增長至97億元，但經營利潤率由22.0%減少至17.8%。

而這次美團推出的「省錢版」，相比起「拼好飯」，在供給上更進一步，因後者目前的參與者仍以小商家為主，但「省錢版」出現更多知名連鎖餐飲品牌。