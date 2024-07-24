上海外賣員遭輔警搶手機及車鑰匙？ 警方回應：外賣員持40cm長刀
撰文：盛昀
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内媒《澎湃新聞》報道，近日網傳一段影片指，輔警搶奪外賣員手機與車鑰匙。7月23日晚，上海市公安表示，該外賣員持有40cm長刀並毆打輔警。
影片顯示，一輔警與外賣員相互推搡，後續該外賣員還將輔警壓倒在地毆打。
警方回應指，7月21日中午，47歲的交通協管員發現一外賣員（男，34歲）將電動車直接停放在車道正中，於是勸說其挪車。快遞員拒不配合並離開，後續輔警將車輛推至停車點。
外賣員返回後見車被移動遂大聲辱罵輔警，在與輔警爭執中，該外賣員從後備箱中取出一把40多厘米的長刀，一邊進行言語威脅一邊欲駕駛車輛逃離。
輔警見外賣員握有這麼長的一把刀，立即通知了民警。為防止其逃跑，輔警取下外賣員車頭的手機並拔下了車鑰匙。外賣員見狀遂將輔警摔倒在地並對輔警進行毆打。
目前，該外賣員因毆打他人和非法攜帶管制器具，被依法行政拘留十五日。
事件引起網民熱議，「送外賣隨身帶40厘米刀是想幹嘛？多嚇人啊」、「這種人這麼可怕，要是帶刀送餐誰開門被他捅了搶劫就慘了」、「拿刀肯定不對， 但取鑰匙的同時，為什麼要拿人家手機？」。
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