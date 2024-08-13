「中國恐怖造艦規模」超美國200倍　美媒：美軍優勢遭嚴重挑戰

美國軍事造船業面臨前所未有的挑戰，產量降至25年來最低水平。據美國福斯新聞網8月11日的專題報道，由於全球海上威脅不斷增加，加上頻繁的軍艦設計變更、成本超支以及勞動力短缺等問題，美國海軍的造船速度遠遠落後於中國這個主要競爭對手。



內媒《觀察者網》引述報道指出，中國的造船能力已達到美國的200多倍，這一龐大的差距使美國在應對全球海上威脅時顯得力不從心。以美國馬里內特海事公司為例，這家位於威斯康星州的造船廠按照美國海軍的合同，應該在未來幾年內製造多達10艘「星座」級導彈護衛艦（Constellation-class frigate），但由於勞動力短缺等多種因素，每年只能完成1艘護衛艦的建造。

「星座級」護衛艦被認為是海軍最新銳的新一代主力水面艦；然而，這艘「野心勃勃」的新艦，現在卻面臨到成本低估、設計未定案、建造延宕、重量爆增、速度性能恐被犧牲等問題。（圖片取自船廠Fincantieri集團）

這種延宕並非孤例，美國海軍的新一代導彈護衛艦「星座」級、新一代彈道導彈核潛艇「哥倫比亞」級及「福特」級核動力航母等多項軍艦建造計劃均面臨1至3年的延期。這些延誤將對美國海軍的升級換代計劃構成巨大挑戰，進一步削弱其海上競爭力。

美軍核動力航母「福特號」（ USS Gerald R. Ford）。（美國海軍福特號Facebook專頁）

美國海軍部長卡洛斯．德爾托羅也意識到這一問題，並在多次公開場合強調要加強與日韓等盟友的合作，以彌補美國造船業的不足。然而，這一提議遭到了美國造船業的強烈反對，業內人士警告稱，將造船業務外包給外國不僅危害國內就業，還可能損害國家主權。

同時，報道中提到的「中國恐怖造艦規模」再次引發關注。美國海軍情報機構此前洩露的數據顯示，中國的造船能力遠超美國，使得美國在海軍實力上的差距愈加擴大。專家警告，美國如果不立即採取有效措施，將難以應對這一全球性威脅。