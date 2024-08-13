一家三人收監　貴州女貪官落淚懺悔：問蒼天有幾個家庭如此悲慘

貴州省紀委監委網站8月13日發布《鏡鑒丨貴州省政協民族與宗教委員會原主任向紅瓊》影片，向紅瓊出鏡懺悔。



影片中，向紅瓊哭著說，自己違法犯罪，對家庭是一種嚴重的傷害。如果當初弟弟找她幫忙，她能堅定不肯幫忙，弟弟也不會去坐牢。「怎麽處理我都可以，但是一家三個人去坐牢是什麽意義？我自己沒有當好大姐，我又去利用我妹，我的家人也在我違法犯罪的陰影籠罩下慘不忍睹。」

向紅瓊對自己的所作所為深深懺悔，表示，「我要這種拿不穩、睡不著，只對審判有用的錢來幹什麽？我也問蒼天有幾個家庭如此的悲慘、極端。」

據公開報道顯示，向紅瓊出生於1958年11月，工作之初，曾在高校任職。2002年起，她歷任六盤水市副市長、貴州省氣象局局長、黔南州州長、貴州省民族宗教事務委員會主任等職。

2018年1月，向紅瓊出任貴州省政協民族與宗教委員會主任，2022年1月卸任，2個月後被查；同年8月，貴州省紀委監委通報向紅瓊被開除公職、黨職。

通報稱，經查，向紅瓊喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠、不老實，處心積慮對抗組織審查；毫無組織原則，在組織函詢時避重就輕，不如實說明問題；利用本人職權形成的便利條件，違規從事營利活動牟取巨額利益；不正確履行工作職責，違規審批出借財政專戶資金；利令智昏，紀法底線失守，甘於被「圍獵」，利用職務上的便利為他人謀取利益，非法收受巨額財物。

2018年1月，向紅瓊出任貴州省政協民族與宗教委員會主任，2022年1月卸任，2個月後被查；同年8月，貴州省紀委監委通報向紅瓊被開除公職、黨職。（網絡資料圖）

2023年9月1日，貴州省安順市中級人民法院一審公開宣判貴州省政協民族與宗教委員會原主任向紅瓊受賄一案，以受賄罪判處被告人向紅瓊有期徒刑十二年，並處罰金人民幣一百五十萬元；對退繳在案的向紅瓊受賄犯罪所得及其孳息，依法予以沒收，上繳國庫。向紅瓊當庭表示服判，不上訴。

經審理查明：2013年10月至2016年9月，被告人向紅瓊利用擔任黔南州委副書記、州長的職務便利，為他人在獲取工程項目、調整項目結算方式上提供幫助，非法收受他人財物共計人民幣3259萬余元，其中1487萬余元尚未實際獲得。

此外，今年7月4日，中央紀委國家監委網站刊文《踐悟丨旗幟鮮明講政治 不折不扣抓落實》。文章點名向紅瓊，指出她搞「兩面派」做「兩面人」，將違紀違法錢款收了退、退了又收，妄圖規避組織調查的問題。