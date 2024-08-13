深圳寶安出現水龍捲直衝雲霄　專家：近十年來只出現過三次

深圳市寶安區附近海域於8月12日6時30分前後出現「水龍捲」。深圳市氣象局服務首席高級工程師孫玲稱，深圳水域自2015年以來，還出現過兩次「水龍捲」，分別在2015年5月11日和2018年6月26日，近十年出現過三次水龍捲。



孫玲表示，因為四周氣壓比較高，中間氣壓比較低，將會形成很大的吸利，將水流直接吸入到風暴中心的空洞裡，並隨之形成，繞軸而上的一個渦流。



深圳市寶安區附近海域於8月12日6時30分前後出現「水龍捲」。（深圳天氣）

深圳氣象局指出，近日由於副熱帶高壓減弱，深圳天氣趨於不穩定，在高溫高濕的條件下，12日凌晨到早晨全市普遍出現強降雨，這也為「水龍捲」的出現提供了有利的大氣條件。

深圳市寶安區附近海域於8月12日6時30分前後出現「水龍捲」。（深圳天氣）

據氣象專家介紹，「水龍捲」俗稱「龍吸水」或「龍吊水」，其實是一種出現在溫暖水面上空的龍捲風。龍捲的上端與雷雨雲相接，下端直接延伸到水面，空氣繞著龍捲的軸，一邊快速地旋轉，一邊移動，水流被吸入渦旋的底部，並隨即變為繞軸心向上的渦流，於是「水龍捲」便產生了。

它是一種小尺度的天氣系統，生命短暫，但破壞力極強，它中心風力可達每秒50米至150米，直徑一般在幾米到數百米間。

深圳市寶安區附近海域於8月12日6時30分前後出現「水龍捲」。（深圳天氣）

據國家氣候中心氣候平均值資料顯示，中國平均每年有38個龍捲風，廣東是發生龍捲風次數第二多的省份，年均一年有4.3個。

另外，隨著副高的減弱和低渦對廣東地區的持續影響，深圳將結束連日來的晴朗高溫，迎來多雷雨的天氣模式，局部地區將出現強降雨，同時35℃以上的高溫範圍將逐漸縮減。