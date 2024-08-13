深圳市中心驚現5折出售新樓盤　聲稱「358萬可購買3房單位」

深圳福田中心區的新盤近日驚傳「備案價五折出售」，358萬元人民幣即可購買到3房單位。



據《證券時報》報道，相關樓盤位於福田區八卦嶺片區，惟「備案價打五折」的公寓並非傳統的商務公寓，而是4.5米層高的商業性辦公的商辦產品。戶型上，一些大面積的戶型有露台且通燃氣，可以個人名義購買。不過，房源多數為「工抵房」，價格是備案價的五七折到七折左右。

所謂「工抵房」，即是工程款抵房，一般是房地產開發商用於給施工單位等乙方單位抵付工程應付款的房屋，該房屋價格便宜，先簽訂以房抵債的協議，再簽訂房屋買賣合同確定房款和具體房屋，然後用以房抵債協議確定的債權沖抵房款。

事實上，該樓盤已非首次以超低折扣吸引市場的關注，有房屋中介表示，「這個項目已經賣了很久，有寫字樓、商務公寓和現在大力促銷的這種商辦產品，去化成績並不理想。」

而深圳市場上類似的商辦產品經常出現以超低折扣銷售。2023年，羅湖一處公寓項目按備案價近四折的價格出售，該項目的房屋類型為商業性辦公，主體建築性質為辦公樓，並非傳統的商務公寓。

號稱備案價打五折的公寓項目。（證券時報）

報道指，現時深圳市場上的一些商務公寓與住宅一樣，同樣擁有70年產權，也通燃氣有露台。商務公寓由於面積小總價較低，容易受到一些關注租金回報率的購樓者關注。相關人士指出，「70年產權的商務公寓已經類似住宅，去化情況相對好一些，但商務公寓整體去化依舊比較艱難，就更別說將辦公樓改成居住的公寓產品。」

有分析指，辦公物業打折銷售的行為並不受相關部門監管，這與住宅完全不同。目前，深圳樓市仍需要進一步的提振，加上房企資金相對緊張，加快資金回流是極為必要的，打折促銷是最為直接的手段。

據了解，商務公寓不限購、不限貸，曾是投資客「狂歡」的空間。但以深圳市場為例，商務公寓的銷售情況一直都不如住宅市場，所以，打折一直是深圳商務公寓促銷最為常用的手段，一些商務公寓給出的折扣程度超前。除了折扣，開發商還送物業管理費、家庭大禮包，甚至還有送黃金、「以房換房」等活動。

深圳中原研究中心的數據顯示，2024年上半年深圳僅2個公寓項目獲批，上半年公寓供應量僅為去年全年的20.7%。自2020年深圳停止商務公寓審批後，商務公寓供應持續大幅下滑。與此同時，2024年上半年全市公寓成交1337套，按年下滑62.4%。300萬以下的戶型為成交主力，佔比達84.4%。