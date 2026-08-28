深圳長者13大優惠｜港人都用得！免費搭車+博物館 頤年卡申請教學

深圳長者優惠2026｜長者在香港可享$2乘車優惠，而去到深圳乘車更是免費！其實深圳還有更多長者友善福利措施，香港人都可以受惠。《香港01》「好食玩飛」記者為大家整合了13大深圳長者福利及優惠，包括可以免費搭乘公共交通工具、免費去博物館等等，想知還有甚麼福利？即看下文！



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港人深圳享長者福利 必申請2大證件

近年不少港人退休後都會到內地生活養老，為配合趨勢，內地及香港特區政府均有作出協調政策，讓香港長者在內地都可以享有不同福利措施。現時港人北上只需一張回鄉證就可以，但如果打算到內地定居並享有不同長者福利，就要申請港澳台居民居住證及深圳智慧養老頤年卡。

港人長者在深圳福利｜港澳台居民居住證如何申請？

「港澳台居民居住證」需要港澳台居民前往內地居住半年以上，並滿足有合法穩定居所、合法穩定就業或連續就讀其中一項條件便可申請。擁有「港澳台居民居住證」的港人可以享有社保、就業、法律援助、申請駕駛證等待遇。

👉🏻按此了解「港澳台居民居住證」申請方法及詳情

港人長者在深圳福利｜深圳智慧養老頤年卡如何申請？

至於「深圳智慧養老頤年卡」則類似香港的「樂悠咭」，長者可以享有深圳交通、飲食、醫療等福利。只要年滿60歲並居於深圳，擁有回鄉證或中華人民共和國港澳居民居住證都可申請。申請人可以在平安銀行的手機App、掃瞄平安銀行和中國建設銀行的二維碼或到指定銀行現場辦理即可。

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深圳10大長者優惠

深圳長者優惠【1】免費搭深圳地鐵

在香港，長者可以享有$2乘車優惠，而香港長者在內地亦同樣可以享有交通津貼。深圳市近年推出了長者乘車優惠，無論是哪一個國家或城市的旅客，只要年滿60歲或以上，均可以免費搭乘深圳地鐵。香港長者只要選擇專用通道，出示回鄉證後便可免費乘坐。

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深圳長者優惠【2】免費搭巴士

除了地鐵，香港長者在深圳搭巴士同樣可以免費！長者只要在上車時通過公交車上的讀卡機讀取深圳頤年卡或港澳居民居住證，即可免費搭乘巴士。

深圳長者優惠【3】長者醫療券大灣區試點計劃

港府今年8月公布「長者醫療券大灣區試點計劃」，已擴展至大灣區9個內地城市覆蓋服務點，包括深圳、廣州、東莞、中山、珠海、惠州、佛山、江門以及肇慶，合資格之香港長者可在21個服務點，使用長者醫療券（醫療券）支付指定科室的門診醫療護理服務費用。服務包括内科、外科、婦科、骨科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、急診科、皮膚科、中醫科、營養科等。

醫療機構名單如下：

「長者醫療券大灣區試點計劃」中共有21個服務點，供港人使用。（衛生署官網）

只要出示有效的香港身份證或香港政府入境處發出的《豁免登記證明書》，表明使用醫療券以支付當日接受的門診或牙科服務費用並簽署同意書便可使用。

👉🏻按此了解醫療券申請方法及詳情

深圳長者優惠【4】高齡津貼（廣東計劃）

公共福利金計劃下的廣東計劃設有高齡津貼，高齡津貼不設經濟狀況審查，香港居民只要年滿70歲或以上並符合相關規定便可申領，高齡津貼的每月津貼金額為$1,675。受惠人只要在每一個付款年度內居住在廣東滿60天，便可領取全年津貼。

👉🏻按此了解「廣東計劃」申請方法及詳情

深圳長者優惠【5】長者生活津貼（廣東計劃）

廣東計劃亦設有長者生活津貼，為65歲以上有經濟需要的長者提供的經濟支援。申請人須符合入息及資產限額及相關規定才可申請。每月資助額為$4,345。

👉🏻按此了解「廣東計劃」申請方法及詳情

深圳長者優惠【6】免費進入深圳市各文化場所

以往享受深圳敬老優惠待遇需要有深圳市戶籍，現時港澳台籍年滿60歲人士，只要在深圳居住，則可以憑「深圳智慧養老頤年卡」免費進入深圳市各文化場所，包括博物館、文化館、圖書館、美術館等空間。

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深圳長者優惠【7】免費進入深圳市各公園和市政府投資建設的各項旅遊景區

除了文化場所，持有「深圳智慧養老頤年卡」的居民亦可以免費進入深圳市各公園和市政府投資建設的各項旅遊景區，其中政府投資興建的旅遊景區包括：蓮花山公園、深圳灣公園、大小梅沙、海上田園、仙湖植物園和鶴湖新居。至於錦繡中華、世界之窗、深圳野生動物園、歡樂谷、東部華僑城等屬於社會投資建設的旅遊景區，60歲至70歲之間的老人目前仍然需要購票入園。

深圳長者優惠【8】免費或優惠使用深圳公共體育場館

香港長者憑「深圳智慧養老頤年卡」亦可免費或優惠使用全市公共體育場館，包括公立學校體育場館。

深圳長者優惠【9】可使用深圳各醫療機構的優先窗口和通道服務

香港長者憑「深圳智慧養老頤年卡」 於在深圳全市各醫療機構看病，可享有優先窗口及通道服務。

深圳長者優惠【10】免費法律援助

香港長者憑「深圳智慧養老頤年卡」 ，可依相關規定享有公證費、律師費減免，優先獲得法律援助機構免費法律援助等福利。

深圳長者優惠【11】免費或優先銀行服務

香港長者憑「深圳智慧養老頤年卡」，可依相關規定享有國內跨行ATM轉賬及取款免手續費、免開卡工本費、免年費及賬戶管理費、銀行網點頤老服務、免費手機銀行轉賬、免費打印交易清單、免費提供存摺對帳簿及個性化專屬金融服務。

深圳長者優惠【12】居家養老服務券

香港長者憑「深圳智慧養老頤年卡」，並符合相關規定即可申請居家養老服務券。居家養老服務券對60歲以上享有低保且生活不能自理（介護）老年人、非低保對象但生活不能自理（介護）老年人、「三無」老年人、低保老年人、重點優撫老年人給予不同的服務補助。

深圳長者優惠【13】長者食堂優惠

香港長者憑「深圳智慧養老頤年卡」，並符合相關規定即可享有長者食堂補貼優惠。 符合條件的老年人還可以享受每餐高達¥15的補貼。

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