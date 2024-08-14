金融國企醫藥等重點領域腐敗猖獗 中央紀委：精準打擊官商勾結
中央紀委國家監委網站於8月14日發表了一篇重磅評論文章，題為「深化整治權力集中、資金密集、資源富集領域腐敗」，引發各界廣泛關注。文章強調，反腐敗鬥爭不僅是一時之舉，而是必須持續進行的長期任務，特別是在黨的二十屆三中全會後，深化重點領域腐敗問題的整治已成為當務之急。
評論指出，金融、國企、能源、醫藥和基建工程等領域，由於政策支持力度大、資金密集且資源集中，成為腐敗問題的高發區域。這些領域的腐敗行為不僅侵蝕了黨的形象，也直接損害了人民群眾的利益，甚至威脅到國家發展的公平正義和安全穩定。為此，文章呼籲加強對這些重點領域的腐敗整治，特別是要針對其中的重點人員、關鍵崗位，進行精準打擊。
文章強調，反腐敗工作必須做到「牽牛要牽牛鼻子」，在重點領域的整治中，應當以重點突破帶動整體推進。文章指出，由於權力集中、資金密集和資源富集，這些領域往往是廉潔風險的高危區域，加之一些行業具有隱蔽性和複雜性，腐敗行為更具欺騙性。中央紀委強調，必須善於從異常現象中發現隱藏的腐敗問題，結合防範風險的要求，深入推進反腐敗與風險治理的結合。
此外，文章還提到，要從源頭上解決問題，防止腐敗問題再次滋生。這意味著在「懲治」的同時，也要強化「治本」，通過健全制度、加強監管，來封堵腐敗滋生的漏洞。中央紀委指出，行賄與受賄是腐敗的兩面，要將兩者一體查處，斬斷官商勾結的利益鏈條。對於重點行賄者，將通過聯合懲戒機制，運用紀律、法律、經濟等手段進行嚴厲處罰，以達到懲治腐敗、警示社會的效果。
最後，文章強調了完善反腐工作機制的重要性，強調要在「不敢腐、不能腐、不想腐」三個方面持續發力，通過深化體制機制改革、完善公共資源配置和市場運行機制，來確保腐敗無法再滋生。同時，也要加強對黨員幹部的理想信念教育，通過警示教育筑牢拒腐防變的思想防線，最終推動形成廉潔為榮、貪腐為恥的社會氛圍。