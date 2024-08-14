金融國企醫藥等重點領域腐敗猖獗　中央紀委：精準打擊官商勾結

中央紀委國家監委網站於8月14日發表了一篇重磅評論文章，題為「深化整治權力集中、資金密集、資源富集領域腐敗」，引發各界廣泛關注。文章強調，反腐敗鬥爭不僅是一時之舉，而是必須持續進行的長期任務，特別是在黨的二十屆三中全會後，深化重點領域腐敗問題的整治已成為當務之急。



評論指出，金融、國企、能源、醫藥和基建工程等領域，由於政策支持力度大、資金密集且資源集中，成為腐敗問題的高發區域。這些領域的腐敗行為不僅侵蝕了黨的形象，也直接損害了人民群眾的利益，甚至威脅到國家發展的公平正義和安全穩定。為此，文章呼籲加強對這些重點領域的腐敗整治，特別是要針對其中的重點人員、關鍵崗位，進行精準打擊。

7月23日，廣東省紀委監委對廣東省衛生健康委原黨組書記、主任朱宏嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。（微博＠長安街知事）

文章強調，反腐敗工作必須做到「牽牛要牽牛鼻子」，在重點領域的整治中，應當以重點突破帶動整體推進。文章指出，由於權力集中、資金密集和資源富集，這些領域往往是廉潔風險的高危區域，加之一些行業具有隱蔽性和複雜性，腐敗行為更具欺騙性。中央紀委強調，必須善於從異常現象中發現隱藏的腐敗問題，結合防範風險的要求，深入推進反腐敗與風險治理的結合。

7月18日，吉林省吉林市中級人民法院一審公開開庭審理國家開發銀行原黨委委員、副行長王用生受賄一案。王用生被控非法收受財物折合2351萬餘元人民幣。（新華社）

此外，文章還提到，要從源頭上解決問題，防止腐敗問題再次滋生。這意味著在「懲治」的同時，也要強化「治本」，通過健全制度、加強監管，來封堵腐敗滋生的漏洞。中央紀委指出，行賄與受賄是腐敗的兩面，要將兩者一體查處，斬斷官商勾結的利益鏈條。對於重點行賄者，將通過聯合懲戒機制，運用紀律、法律、經濟等手段進行嚴厲處罰，以達到懲治腐敗、警示社會的效果。

7月16日，國家能源投資集團有限責任公司原黨組成員、副總經理李東，被控受賄逾1.08億元人民幣，被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，併處沒收個人全部財產。（央視新聞）

最後，文章強調了完善反腐工作機制的重要性，強調要在「不敢腐、不能腐、不想腐」三個方面持續發力，通過深化體制機制改革、完善公共資源配置和市場運行機制，來確保腐敗無法再滋生。同時，也要加強對黨員幹部的理想信念教育，通過警示教育筑牢拒腐防變的思想防線，最終推動形成廉潔為榮、貪腐為恥的社會氛圍。