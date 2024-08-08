四川貪官荒誕行徑曝光：曾供養「風水大師」　將毛髮埋葬「穴位」

周四（8日），四川省紀委監委發文披露了四川廣播電視監測中心原主任李彥的荒誕行徑和貪腐細節。據介紹，李彥癡迷風水，篤信「風水大師」的「神機妙算」，還多次為對方購買高檔服裝、鞋子等，甚至為其建房。



當局介紹，上世紀90年代初，李彥經歷一次車禍後，有旁人提及或與祖墳風水有關。當時，恰逢他家祖墳旁有項目施工，他便認為施工破壞了祖墳風水，將祖墳遷至一處「風水寶地」。自此，李彥的理想信念開始動搖，言行舉止隨之改變。而隨著年紀漸長，他開始感到身體不適，加上家中諸多不順，便認為這是「時運不濟」、「氣運不佳」。後經友人介紹，他認識了一位「精通風水、道法」的「大師」，並在後者的點化下有了「尋穴定位」以求消災避禍、護佑安康的念頭。

李彥出鏡懺悔。（影片截圖）

據李彥交代，為找到合適的「穴位」，他利用節假日、公休假、周末等時間，邀請「大師」四處巡山找穴，並長期佔用商人劉某的牧馬人越野車翻山越嶺。李彥多次將毛髮、指甲等物埋葬到所尋「穴位」中，並通過念咒等妄想借此吸收靈氣回報自身，從而達到提升運勢、增福延壽的目的。

李彥一心只想利用「風水寶地」祈求氣運加身，詎料其深信的「大師」連自己的姓名都不會寫。而為讓「大師」盡心盡力地「辦事」，他還多次為對方購買高檔服裝、鞋子等，並花錢為其親人治病，甚至為其建房。

李彥被押上警車。（影片截圖）

公開資料顯示，李彥1962年8月出生，四川安岳人。1978年2月參加工作，1981年5月加入中國共產黨，曾任四川省廣播電影電視局監測台台長，四川廣播電視監測中心主任。2023年5月，李彥接受四川省紀委監委駐省文化和旅遊廳紀檢監察組紀律審查和隆昌市監委監察調查。2023年11月，他被開除黨籍，按規定取消其退休的待遇。

經查，他收受商人數百萬元人民幣的「感謝費」，還以親戚名義收受某公司幹股非法獲利上百萬。今年4月，他因犯受賄罪，被判處有期徒刑10年6個月，並處罰金70萬元。

值得一提的是，他在項目承攬、資金撥付等方面為商人劉某提供幫助，除了先後收受劉某270萬元的「感謝費」，還在兒子結婚時收下劉某所送的1萬元禮金和24瓶國窖1573白酒。