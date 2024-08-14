廣東一日3廳官被通報處理　其中二人以往曾共事

據廣東省紀委監委「南粵清風網」周三（14日）消息，日前，經廣東省委批準，廣東省紀委監委對廣東省中山市委原副書記、市政府原市長危偉漢嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查；對廣東省韶關市委原副書記楊安隊嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查；對原廣東省國土資源廳副巡視員劉潤榮嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。其中，危偉漢與楊安隊過去曾共事。



通報拍，經查，危偉漢喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠不老實，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，違規贈送禮金；違反組織原則，在組織談話時不如實說明問題；廉潔底線失守，通過民間借貸獲取大額回報；將公權力當作攫取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務上的便利為他人在項目推進、用地審批等方面謀利，並非法收受巨額財物。

危偉漢嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律和廉潔紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據有關規定，經廣東省紀委常委會會議研究並報廣東省委批準，決定給予危偉漢開除黨籍處分；由廣東省監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

危偉漢。（網上圖片）

經查，楊安隊喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠不老實，對抗組織審查，搞迷信活動；無視中央八項規定精神，違規收受禮品、禮金；違背組織原則，不按規定報告個人有關事項；廉潔底線失守，安排他人支付應由本人支付的費用；大搞權錢交易，利用職務便利為他人在招生入學、工程承攬、土地性質變更等方面謀利，並非法收受巨額財物。

楊安隊嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律和廉潔紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據有關規定，經廣東省紀委常委會會議研究並報廣東省委批準，決定給予楊安隊開除黨籍處分；由廣東省監委給予其開除公職處分；終止其廣東省第十三次黨代會代表和韶關市第十三次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

楊安隊。（網上圖片）

公開資料顯示，危偉漢1965年出生，是廣東廣州人，長期在廣東工作。2016年7月，危偉漢任廣州市荔灣區委書記。2018年10月，危偉漢到中山，先後任中山市委副書記、市政府代市長、市長。2021年6月，危偉漢任廣東省退役軍人事務廳黨組書記，後獲任副廳長。2022年4月，危偉漢卸任省退役軍人事務廳副廳長，後擔任省政協一級巡視員。

而楊安隊1972年2月出生，廣東吳川人，早年長期在華南師範大學工作，2016年任中山市委常委，2020年任茂名市委常委、市人民政府副市長、黨組副書記，2021年任韶關市委副書記，直至落馬。

值得一提的是，2018年8月至2020年7月，楊安隊任中山市委常委、市委政法委書記。危偉漢曾於2018年10月至2021年6月任中山市委副書記，市政府副市長、市長。曾與危偉漢、楊安隊「搭班」、於2019年10月至2021年10月間擔任中山市委書記的賴澤華也已於2023年9月被「雙開」。

劉潤榮。（網上圖片）

至於劉潤榮，通報指，其喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠、不老實，對抗組織審查；廉潔底線失守，違規收受禮金，違規從事營利活動；將公權力異化為謀取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在房地產開發、企業經營等方面謀利，並非法收受巨額財物。

劉潤榮嚴重違反黨的政治紀律、廉潔紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據有關規定，經廣東省紀委常委會會議研究並報廣東省委批準，決定給予劉潤榮開除黨籍處分；按規定取消其相應的退休待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。