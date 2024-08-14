廣西景區｢魔毯｣項目故障1死60傷　調查：設備斷裂致毯帶快速下滑

8月10日下午1時56分，廣西德天瀑布景區登高觀瀑魔毯項目發生故障，造成1人死亡、60人受傷。事故調查組13日公布事故原因，指是因毯帶鋼扣連接處斷裂，毯帶快速下滑造成人員擠壓所引發。



廣西德天瀑布登高觀瀑魔毯「8·10」事故聯合調查組13日晚間發布初步調查通報介紹，事發時，由中旅廣西德天瀑布旅遊開發有限公司營運的魔毯1號線二段，在運行過程中，接近魔毯頂端出口位置的毯帶鋼扣鉸接連接處突然斷裂，毯帶快速下滑，造成人員擠壓、撞擊從而引發傷亡事故。

網傳遊客逃生畫面。（微博）

11日起，景區暫時閉園，登高觀瀑魔毯停止營運。廣西崇左市迅速聯合相關單位與行業專家組成事故聯合調查組開展事故原因調查。

通報指，相關責任人已被依法控制，調查組後續將依法依規對責任單位和人員進行深入調查，嚴肅追究責任。

在涉事魔毯項目中，遊客可坐在捲動的地毯登山，並欣賞沿途風景，包括國境外的越南村莊以及中越界河。魔毯共分為兩段，合計長度約356米，每秒運行速度約為0.6至1米，每小時可運輸約3000名遊客上山。

網上流傳事故發生後，地上有多名傷者。（微博）

有目擊者事後在網上憶述，事故發生時，魔毯如同速遞運輸機般，「從下往上將下人往上輸，導致遊客掉下去後魔毯還在往上輸人」。他指出，現場高度約有5米以上，救護車在出事1小時後才來，直到晚上7時，還是有救護車不斷過來，另有警車前來，現場被封鎖。

事件令輿論關注景區安全管理是否存在漏洞，多名網友表達了質疑，更有曾經使用該項目的遊客爆料指設備早有破損，「那裏管理特別混亂，真的特別亂」、「這樣的事故怎麽發生的？是不是日常維護不到位？」、「這個魔毯就像物流裏面的快遞運輸帶（加長版），現在太多保證不了安全的項目了」、「上個月去看到魔毯兩邊的護欄玻璃有破損的，然後只黏貼了膠紙，沒有維修。兩邊玻璃看起來很薄。當時想拍下來，但整個過程不讓拿手機出來，所以沒拍照」。