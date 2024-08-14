石破茂等日國會議員訪台　華外交部：日方個別政客應牢記歷史教訓

被視為日本下任首相熱門人選之一的日本前防衛大臣、自民黨前幹事長石破茂，近日率領跨黨派訪團訪問台灣3天，並會見台灣總統賴清德。周三（14日），就石破茂等日本國會議員訪台，外交部發言人林劍表示，日方個別政客應牢記歷史教訓，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。



林劍表示，我注意到有關報道。世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中方堅決反對建交國同台灣進行任何形式的官方往來，已就此向日方提出嚴正交涉。

林劍強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，事關中日關係政治基礎，是不可逾越的紅線。日本曾對台灣殖民統治長達半個世紀，犯下罄竹難書的罪行，對中國人民負有嚴重歷史罪責。日方個別政客應牢記歷史教訓，認清世界上只有一個中國、台灣是中國一部分的事實，恪守一個中國原則和中日四個政治文件精神，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，勾連外部勢力搞「挾洋謀獨」，注定以失敗告終。

石破茂近日率領「思考日本安全保障議員之會」訪團訪台3天，同行的還包括日本眾議員前原誠司、中谷元、長島昭久、渡邊周、北神圭朗等人。

石破茂與賴清德會面。（台總統府）

周二（13日），石破茂會見台灣總統賴清德，雙方就台日合作、區域情勢交換意見。他表示，這幾年世界局勢發展並不平靜，尤其最近俄烏戰爭陷入泥淖，還看不到終點，並提到日本有個說法是「今天的烏克蘭可能是明天的東亞」，因此當務之急就是要防範今日的烏克蘭變成明日的東亞，民主陣營並肩發揮威懾的力量，才能維護區域和平穩定。

石破茂強調，日台共享相同價值，在雙方的合作之下，希望能夠加強此區域嚇阻力量，並且期待台日兩國的經濟能夠持續發展，為兩國的人民打造安全安心、可以生活居住的環境。