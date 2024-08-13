日前防相石破茂率團訪台會賴清德：防範「今日烏克蘭變明日東亞」

被視為日本下任首相熱門人選的日本前防衛大臣石破茂率領跨黨派訪團訪問台灣3天，並於今日（13日）會見台灣總統賴清德，雙方就台日合作、區域情勢交換意見。賴總統表示，台灣和日本是相互扶持的夥伴，期盼彼此攜手面對挑戰。石破茂則強調要加強區域嚇阻，並提到要防範今日的烏克蘭變成明日的東亞。



石破茂率領「思考日本安全保障議員之會」訪團訪台3天，同行的還包括日本眾議員前原誠司、中谷元、長島昭久、渡邊周、北神圭朗等人。

賴清德（右）與石破茂握手致意。（台總統府）

接見訪團時，賴清德表示，台灣將落實和平四大支柱行動方案，一是強化自身國防力量，不論是透過國防自主或軍事採購，將打造一支堅強的勁旅，守護台灣安全及維護區域和平穩定。二是強化台灣的經濟韌性，除了持續發展經濟，也希望能與日本等民主陣營加強經貿往來，同時希望日本能夠持續支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等。三是與民主陣營肩並肩站在一起，發揮威懾的力量，讓大陸的極權主義不至於做出錯誤決定。最後，只要在對等尊嚴的前提下，台灣願意和北京進行交流合作，促進雙邊發展，未來也希望與日本等民主夥伴一起努力，撐起「民主保護傘」。

石破茂致詞時則提到，此行訪團的成員長年以來非常關注安全保障及外交等事務，其中幾位曾擔任過防衛大臣、副大臣、外務大臣以及首相輔佐官等要職。

石破茂認為要加強區域嚇阻力量。（台總統府）

他表示，這幾年世界局勢發展並不平靜，尤其最近俄烏戰爭陷入泥淖，還看不到終點，並提到日本有個說法是「今天的烏克蘭可能是明天的東亞」，因此當務之急就是要防範今日的烏克蘭變成明日的東亞，民主陣營並肩發揮威懾的力量，才能維護區域和平穩定。他強調，日台共享相同價值，在雙方的合作之下，希望能夠加強此區域嚇阻力量，並且期待台日兩國的經濟能夠持續發展，為兩國的人民打造安全安心、可以生活居住的環境。

除了石破茂一行，美國民主黨眾議員斯特里克蘭（Marilyn Strickland）也於8月11日至15日率領民主黨議員團訪問台灣。賴清德表示，當前面對極權主義的擴張，台灣非常期待能夠跟美國加強合作、維護台海的和平穩定。斯特里克蘭則說道，台美關係非常悠久，且不斷發展，因為來自海峽對岸持續的侵略行為，她們想表達對台灣堅定且絕對的支持。