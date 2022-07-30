日前防衛大臣石破茂訪台稱繼安倍遺志　國台辦：跳得很高十分危險

日本前防衛大臣、眾議員石破茂和日本跨黨派國會議員組成「思考日本安全保障議員之會」近日抵台，石破茂稱訪團成員將承續安配晉三遺志，維護民主主義與言論自由，並與理念相近共享自由民主人權及法治等普世價值觀的台灣合作。7月30日是台灣前總統李登輝逝世2周年，訪團成員也將赴汐止五指山國軍公墓弔唁李登輝。



對此，國台辦發言人朱鳳蓮7月29日回應，日本某些議員和政客一段時間以來在涉台問題上頻繁採取錯誤行動，散布錯誤言論，「跳得很高，十分危險。」



《聯合報》報道，「思考日本安全保障議員之會」訪台團由日本跨黨派人士組成，成員包括曾任日本防衛廳長官、防衛大臣的石破茂，和曾任防衛廳副長官的眾議員濱田靖一，以及眾議員長島昭久、日本參議院參議員清水貴之等共4位國會議員。7月27日抵台後將進行為期四天的訪問。

台灣外交部表示，訪賓在台期間將晉見台灣總統蔡英文、副總統賴清德，會晤外交部長吳釗燮、台灣日本關係協會會長蘇嘉全，並將拜會台灣國安會、行政院、立法院、台灣國防部及相關智庫，就台日雙方安全保障等重要議題進行意見交換，訪團成員也將赴汐止五指山國軍公墓弔唁李登輝前總統。

石破茂抵台首日，先感謝台灣對安倍晉三的厚意。他稱安倍晉三壯志未酬，訪團成員將承續遺志，「維護民主主義與言論自由，並與理念相近共享自由民主人權及法治等普世價值觀的台灣合作。」

蔡英文於7月28日接見訪問團時，石破茂則稱，日本對亞太地區肩負責任，不論是法制面的整備及軍事能力提升，不能只停滯在精神論，要具體對亞太地區肩負起責任。石破茂指，未來盼就國際法及軍事等角度，與台灣充分交換意見。

對此，國台辦發言人朱鳳蓮稱，日本某些議員和政客一段時間以來在涉台問題上頻繁採取錯誤行動，散布錯誤言論，「跳得很高，十分危險。」

朱鳳蓮稱，「我們敦促日方某些人充分認識台灣問題的高度敏感性，認清世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分的事實，尤其要汲取歷史教訓，恪守一個中國原則和中日四個政治文件精神，在台灣問題上謹言慎行。」

朱鳳蓮更重申，「正告民進黨當局不要誤判形勢，『倚外謀獨』、給外部反華勢力充當棋子只會以失敗告終。」

7月29日中國大陸外交部發言人趙立堅則在記者會上表示，中方堅決反對建交國和台灣地區進行任何形式的官方往來。他表示，將嚴肅敦促日方切實恪守中日四個政治文件原則和在台灣問題上所作的鄭重承諾，「慎重妥善處理有關問題，不向台獨勢力發出錯誤信號」。