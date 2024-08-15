紅海衝突推高海運費　歐洲貨運商搶進中歐班列

紅海衝突引發的運輸問題正迫使越來越多的歐洲貨運商轉向鐵路運輸。根據美國知名媒體公司PMC旗下供應鏈網站《Sourcing Journal》報道，由於紅海地區的緊張局勢，導致海運費用持續飆升，大量歐洲進口商選擇了中歐班列等鐵路運輸以確保產品交付。中國國家鐵路集團有限公司公布的數據顯示，今年1月至7月，中歐班列共開行11403列，發送貨物達122.6萬標箱，顯示出鐵路運輸需求的顯著增加。



3月14日，中歐班列（哈爾濱——蒂爾堡）準備從哈爾濱國際集裝箱中心站出發（無人機照片）。新華社記者 張濤 攝

內媒《觀察者網》報道，隨著需求增長，鐵路運輸成本正在上升。DHL最新報告指出，40英呎長集裝箱從鄭州運往歐洲主要城市如巴黎和米蘭的費用，均已突破7000美元至9400美元不等。然而，鐵路運輸因其較快的速度和穩定的運行時間表，仍然受到貨運商青睞，特別是在紅海危機使海運風險增加的情況下。

7月20日，以色列轟炸也門胡塞武裝控制的紅海港口城市荷台達（Hodeidah），圖為空襲現場冒出濃煙。（Reuters）

此外，DHL強烈建議貨運商在運輸旺季來臨之前預測需求，尤其是考慮到中國即將迎來的十一黃金周，這將進一步推高運輸需求與成本。報告同時指出，中國和哈薩克邊境的主要鐵路通道仍然存在擁堵情況，儘管如此，鐵路仍是從中國運往歐洲的最快選擇。

中歐班列的成功還得益於中國不斷提升的鐵路服務，如全程時刻表的應用和更多「中間走廊」路線的開通。自6月中旬以來，中歐班列每週穩定開行17列，有效保障了運輸時效，成為歐洲貨運商的首選。