今年首7個月中歐班列開行11403列　同比增長12%

據中國國家鐵路集團有限公司消息，今年首7個月，中歐班列累計開行11403列，發送貨物122.6萬標箱，同比分別增長12%、11%。其中，7月開行1776列，發送貨物18.5萬標箱，連續3個月單月開行超過1700列。



國鐵集團貨運部負責人介紹，今年以來，國鐵集團認真貫徹落實習近平總書記關於共建「一帶一路」的重要論述和對中歐班列的一系列重要指示批示精神，持續提升中歐班列運行品質和效率，有力保障了國際供應鏈產業鏈穩定暢通，為服務中國外貿發展和高水平對外開放注入了新動能。

他提及三點。一是加強通道能力建設，提升中歐班列運輸效率。強化境內外運輸協調，加強中歐班列通道建設，提升口岸換裝能力，推廣快速通關模式，西（經阿拉山口、霍爾果斯口岸）、中（經二連浩特口岸）、東（經滿洲里、綏芬河、同江北口岸）三條運輸主通道1至7月份中歐班列開行量同比分別增長15%、22%、2%。跨里海通道中歐班列常態化穩定開行。

二是擴大全程時刻表中歐班列開行規模，提高中歐班列運行品質。全程時刻表中歐班列開行規模不斷擴大，自6月中旬實施第三批全程時刻表以來，每周穩定開行17列，包括西安、成都、重慶、義烏、武漢、廣州至德國杜伊斯堡、波蘭羅茲等線路，按照客車化開行，運輸時效得到可靠保障，受到客戶青睞。緊密對接市場需求，大力開行新能源汽車、跨境電商等定制化班列，提供高品質的國際物流服務。

三是強化全程盯控，保障中歐班列安全平穩運行。與沿線國家鐵路部門密切合作，積極運用北鬥衛星定位、5G等新技術，強化全程安全盯控，加強安檢查危、裝載加固等工作，有效保障了中歐班列安全平穩運行。

下一步，國鐵集團將認真學習貫徹二十屆三中全會精神，聚焦服務高質量共建「一帶一路」，堅持共商共建共享原則，推動中歐班列朝著更高質量、更好效益、更加安全的方向發展，為促進中歐貿易發展、服務高水平對外開放提供有力運輸保障。