廣東跨境電商「中歐班列」開行　逢每周六開行歷行17日抵達波蘭

4月13日（周六），一列跨境電商中歐班列從廣州國際港鳴笛起航，將在約17天後抵達波蘭馬拉舍維奇。本趟班列運載貨物品類豐富，主要包括珠三角地區企業生產的小家電、服裝箱包、日常用品和玩具等跨境電商貨物，貨重約672噸，貨值為4120余萬元。貨物抵達波蘭後將分撥發往德國、意大利、西班牙等多個歐洲國家。



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實際上，如今像這樣遠赴歐洲的跨境電商班列，每周六都會如期從廣州國際港發車。記者從廣東廣物國際物流投資發展有限公司（以下簡稱「廣物國際物流」）獲悉，今年以來，該公司加大去往歐洲跨境電商班列的運營力度，在廣東省內率先實現周班開行，每逢周六發車，切實解決企業在華南地區發運跨境電商貨物班列班期不穩定、時效不穩定的痛點；貨物就近在廣州集結，減少跨境電商企業流通環節、成本，更好地服務有跨境電商發運需求的企業。接下來，廣物國際物流將繼續探索開行華南唯一一條全程時刻表班列，大力推動歐洲、東南亞等地跨境電商班列常態化運營。

中歐班列：2024年3月28日鏡頭下德國杜伊斯堡一處貨運場站拍攝的貨櫃箱。位於德國魯爾區的杜伊斯堡近年來成為中歐班列運行班次最多、運量最大和貨值最高的歐洲樞紐之一。（新華社）

粵港澳大灣區是中國制造業、跨境電商產業發展重地。其中，廣州跨境電商進出口規模在9年間增長136倍（截至2023年），進口規模連續9年全國第一，是名副其實的「跨境電商之城」。作為廣州地區運營最早的中歐班列平台，廣物國際物流主動服務廣東跨境電商蓬勃發展趨勢，打造「中歐班列+跨境電商」新模式，先後在廣州國際港投資建設華南地區首個中歐班列跨境電商監管中心及集拼中心，為企業提供跨境電商通關、跨境電商監管、跨境電商數據交換以及貨物安檢、查驗、報關等「一站式」服務。

據介紹，成立5年來，廣物中歐班列已累計開行超過1500列，發運貨值約420億元，為約12000家外貿企業出口提供服務，織就了一張覆蓋歐亞大陸的國際物流大網絡，業務範圍輻射30個國家50余個城市。